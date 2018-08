Landwirtschaft Ein Stück von Japan im Rottal Feinschmeckerfleisch von der Wagyu-Weide: Angelika Heller und Christian Lang züchten die teuersten Rinder der Welt.

Von Melanie Bäumel-Schachtner

Mail an die Redaktion Wagyu-Kälbchen sind am Anfang zart und klein. Sie wachsen und gedeihen auf der Wagyu-Weide in Wurmannsquick. Foto: Bäumel-Schachtner

Wurmannsquick.Glückliche Tiere im Einklang mit der Natur halten, die hochwertiges Fleisch liefern – das ist das Credo von Angelika Heller (52) und Christian Lang (53). Das Paar aus Maier am Berg in der Gemeinde Wurmannsquick hat sich der Wagyu-Zucht – die teuersten Rinder der Welt – verschrieben und hat somit eine echte Nische in der Landwirtschaft gefunden.

Die kleine, dunkle Rinderrasse Wagyu – der Name steht übersetzt für „japanisches Vieh“ - war früher dem japanischen Kaiserhof vorbehalten und durfte bis vor kurzem nicht aus Japan exportiert werden. Heller und Lang begannen 2007 mit viel Liebe, Geduld und Optimismus eine Zucht. Das re-gional erzeugte, hochwertige Fleisch trifft nicht nur den Geschmack von Gourmets, sondern wird auch allgemein immer beliebter. Ein Selbstläufer ist das Ganze aber nicht.

Eine riesige Weide zur Verfügung

Wenn der Föhnwind über den Buckel von Maier am Berg pustet, dann sind vom allein gelegenen Hof in Niederbayern aus die Alpen zu sehen. Die passenden alpinen Geräusche liefern die Wagyu-Rinder, die es sich auf der riesigen Weide neben dem Hof gut gehen lassen. Denn Christian Lang hat einigen Kühen Alpenglocken umgehängt, weil er das Läuten liebt und weiß, dass die Herde in der Nähe ist. Diese kann sich kilometerweit entfernen, denn es steht eine riesige Weide zur Verfügung, die bis in den nahen Wald reicht. Die älteren Tiere dösen an Sommertagen unter dem Schatten der Kirschbäume, die Kälbchen animieren sich immer wieder gegenseitig zum Spielen, aufmerksam beobachtet von ihren Müttern. Als Angelika Heller und Christian Lang die Weide betreten, rührt sich kein Tier. Die Wagyus sind den Umgang mit Menschen gewöhnt und fürchten nichts Böses.

„Die Schwierigkeit war damals, Tiere zu bekommen, denn diese durften lange Zeit nicht exportiert werden.“ Christian Lang



Über einen Freund ist das Ehepaar aus dem Rottal, das früher Mastbullen und Milchkühe hielt, auf die heiligen japanischen Rinder gekommen. Gesucht wurde eine Alternative zur Milchkuhhaltung und Bullenmast. „Die Schwierigkeit war damals, Tiere zu bekommen, denn diese durften lange Zeit nicht exportiert werden. Den Anfang machten einige Exporttiere, die in die USA kamen, aber nur zu Forschungszwecken.“ Monatelang suchte Christian Lang im Internet. Dann fand er Embryonen in Holland und Australien, in der Retorte gezeugt. Das Paar kaufte vier Embryonen, jeder im Wert von 1000 Euro, und ließ diese vier Milchkühen einpflanzen, die als Leihmutter fungieren sollten. Beim ersten Mal wurde nur eine der Kühe tragend, erst beim dritten Mal stellten sich Erfolge ein. „Da hatten wir anfangs schon lange Gesichter und haben sehr, sehr viel Geld ausgegeben“, erklärt Angelika Heller. Doch Aufgeben war keine Option.

Die ersten Zuchtprodukte relaxen noch heute gemütlich auf der Weide, immer noch der ganze Stolz des Paares. Inzwischen ist die Herde auf 100 Tiere angewachsen, 29 Kälbchen gehören heuer dazu. Mittlerweile könnte jede Woche geschlachtet werden, würde nur die Vermarktung etwas einfacher laufen. Heller und Lang vermarkten jedes Stück Fleisch selbst, über die Homepage kann vorbestellt werden. Auf Wunsch wird auch verschickt – eine große zusätzliche Arbeit.

„Durch seinen sehr hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäure sowie Omega 3-Fettsäuren ist Wagyufleisch das gesündeste Fleisch von allem.“ Angelika Heller



Das Interesse ist durchaus da. Und wer einmal gekauft hat, kauft immer wieder, erklärt Christian Lang. Dennoch könnte es noch mehr sein. Gesucht werden vor allem Metzger, die einsteigen und Produkte aus Wurmannsquick vertreiben wollen. Angelika Heller würde sich wünschen, dass all diejenigen Menschen, die sich artgerechte Haltung für Nutztiere vorstellen, auch wirklich mehr Geld dafür ausgeben möchten. Denn der Aufwand für Wagyu-Rinder ist weitaus höher. Sie brauchen mehr Zeit, die Kälbchen sind recht klein und ein Tier wird erst geschlachtet, wenn es mindestens 36 Monate alt ist. Es erhält hochwertiges Futter, das auf dem eigenen 70-Hektar-Betrieb erzeugt wird, und ein Leben lang besondere Fürsorge und Aufmerksamkeit.

Stress am Schlachtag vermeiden

Das geht soweit, dass jeglicher Stress beim Schlachten vermieden werden soll – auch weil sich die Ausschüttung von Adrenalin nachteilig auf den Geschmack des edlen Fleisches auswirken kann. „Wenn sich ein Tier an einem Tag nicht verladen lassen möchte, brechen wir den Versuch ab“, erklärt Christian Lang. „Durch seinen sehr hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäure sowie Omega 3-Fettsäuren ist Wagyufleisch das gesündeste Fleisch von allem. Unsere Kundschaft reicht vom Arbeiter bis zum Akademiker“, erklärt Angelika Heller.

Das Besondere am Wagyu-Fleisch Preise: Das Wagyu-Fleisch ist sehr fein marmoriert mit Fett durchzogen, gilt als extrem zart und hat einen leicht nussigen Geschmack. Die edlen Teile von Lende und Filet sind begrenzt. Deshalb kostet ein Kilo Wagyu-Lende 170 Euro, ein Kilo Filet 210 Euro. Die restlichen Teile wie Gulasch werden für 25 Euro pro Kilo verkauft.

Reifezeit: Geschlachtet wird im 15 Kilometer entfernten, kleinen Schlachthof in Massing, bei dem es kurze Wartezeiten gibt und einen Metzger, der den speziellen Wagyu-Schnitt beherrscht. Dann bekommt das Fleisch 30 Tage Reifezeit. So verliert es an Gewicht, weil das Wasser herausgeht, gewinnt aber an Geschmack.

Heller und Lang lieben das, was sie tun. Trotzdem ist es nicht immer ganz einfach. Das Paar hat die Zucht in Deutschland mit aufgebaut: „Wir waren unter den ersten zehn Züchtern im Wagyu-Verband und mussten uns alles selber aneignen.“ Immer wieder gab es Rückschläge. Tausende von Euro mussten investiert werden, bevor nach sechs Jahren der erste Verdienst kam. Doch wenn die beiden dann auf ihre friedliche Herde blicken, wissen sie, dass alles richtig war. „An der Vermarktung müssen wir noch arbeiten. Aber wenn wir mit unseren Tieren arbeiten, entschädigt uns das auch für Tiefschläge.“

