Verkehr Ein Ticket für alle: Verkehrsverbund MVV will sich ausweiten

München.Damit würde sich das Gebiet, in dem alle öffentlichen Verkehrsmittel wie Bus, Tram oder Regionalbahn mit einer einzigen Fahrkarte genutzt werden können, mehr als verdoppeln, wie Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) am Dienstag in München mitteilte.

Um dies zu unterstützen und den öffentlichen Nahverkehr somit auch auf dem Land attraktiver zu machen, übernimmt der Freistaat einen Großteil der Kosten für eine Grundlagenstudie. Sie soll ermitteln, ob und zu welchen Rahmenbedingungen sich der Beitritt für die Interessenten lohnt. In der Diskussion stehen derzeit die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen, Landsberg am Lech, Landshut, Miesbach, Mühldorf, Rosenheim, Weilheim-Schongau sowie die kreisfreien Städte Landshut und Rosenheim.

Erste Ergebnisse werden in zwei Jahren erwartet. Sollten sich alle Kandidaten für einen Beitritt zum MVV entscheiden, würde rund eine Million Menschen mehr von den Verbund-Vorteilen wie abgestimmte Abfahrtszeiten, einheitliche Informationen und günstigeren Tickets profitieren.