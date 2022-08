Straubing-Bogen Ein Toter bei Badeunfall bei Parkstetten

Ein 80-Jähriger ist im Landkreis Straubing-Bogen bei einem Badeunfall tödlich verunglückt. Am frühen Abend bemerkte eine Frau in einem Weiher bei Parkstetten den Schwimmer, der 20 bis 30 Meter vom Ufer entfernt plötzlich unterging, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie wählte den Notruf. 60 Einsatzkräfte und ein Hubschrauber suchten zunächst erfolglos, nach zwei Stunden wurde der Mann dann leblos geborgen.

dpa