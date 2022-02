Anzeige

Brände Ein Toter bei Feuer in Schlossanlage in Niederbayern Bei einem Brand im Schloss Oberköllnbach in Niederbayern ist ein Mensch ums Leben gekommen.

Postau.Ob sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Feuers weitere Personen in dem Gebäude in Postau (Landkreis Landshut) aufgehalten haben, war unklar, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Angaben zur Identität des Todesopfers sowie zur Brandursache und der Schadenshöhe konnte die Polizei nächst nicht machen. Die Feuerwehr sei mit einem Großaufgebot vor Ort, hieß es.

