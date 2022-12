Unfall Ein Toter bei schwerem Verkehrsunfall Bei einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Lindau am Bodensee ist am Sonntag ein 24 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit sei der 24-Jährige mit seinem Wagen nach einer engen Rechtskurve ins Schleudern geraten und mit einem Kleinbus zusammengestoßen, wie die Polizei in Lindau am Abend mitteilte. Der 26 Jahre alte Fahrer hatte noch versucht auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht verhindern. In dem Wagen befanden sich laut Polizei zwei Personen, die beide leicht verletzt wurden. Der 24-Jährige war allein in seinem Pkw und starb noch an der Unfallstelle.

Ein Schild weist auf die Notaufnahme eines Krankenhauses hin.

Lindau.Ob mögliche Glätte zum Unfallzeitpunkt mit zu dem Unfall geführt hat, müsse durch die Unfallermittlungen geklärt werden, so die Polizei. Die Unfallstelle auf der Kreisstraße LI 6 bei Weißensberg in Richtung Oberreitnau liegt an einem Bach. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden.