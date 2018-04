Unfälle Ein Toter bei Verkehrsunfall in Unterfranken

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen mit Blaulicht. Foto: Lukas Schulze/Archiv

Großostheim.Ein Mann ist bei einem Verkehrsunfall in Großostheim (Landkreis Aschaffenburg) am Mittwoch ums Leben gekommen. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer eines Polos hatte wenden wollen. Ein weiteres Auto sei dann in die Seite des Polos gefahren. Der Fahrer des zweiten Autos wurde leicht verletzt. Ein Sachverständiger soll nun den Unfallhergang klären.