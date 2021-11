Anzeige

Brände Ein Toter bei Wohnungsbrand Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Veitshöchheim (Landkreis Würzburg) ist ein Mann ums Leben gekommen.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Feuerwehrfahrzeug steht auf dem Hof eines Feuerwehrgerätehauses. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Veitshöchheim.Wie die Polizei am Montag mitteilte, wollte ein anderer Mieter des Hauses dem Mann noch zur Hilfe eilen und verletzte sich dabei selbst. Der Brand ereignete sich am Montag in den Morgenstunden. Die Ursache war zunächst noch ungeklärt.

© dpa-infocom, dpa:211122-99-93718/2