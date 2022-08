Kempten Ein Toter bei Wohnungsbrand

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus am späten Dienstagabend in Kempten im Allgäu ist eine Person ums Leben gekommen. Sieben weitere Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses seien bei dem Brand leicht verletzt worden, teilte die Polizei in der Nacht auf Mittwoch mit. Wodurch der Brand ausgelöst wurde, war bislang unklar. Die Löscharbeiten dauerten in den Morgenstunden noch an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

dpa