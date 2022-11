Polizei sucht Zeugen Ein Toter, mehrere Festnahmen: Versuchter Bandendiebstahl in Ingolstadt

Merken

Mail an die Redaktion Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige relevante Hinweise geben können, sich zu melden. −Symbolbild: Christophe Gateau/dpa

Ingolstadt, Stadt.Ein versuchter, schwerer Bandendiebstahl hat sich am Samstag in Ingolstadt ereignet. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Drei Tatverdächtige wurden festgenommen, ein vierter ist gestorben.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, sind vier Tatverdächtige gegen 21.45 Uhr in ein Firmengelände in der Kobellstraße eingedrungen. Anwohner haben die Polizei verständigt. Die Tatverdächtigen, 29 bis 41 Jahre alt, seien daraufhin über die Bahngleise in Richtung Theodor-Heuss-Straße geflüchtet. Eine Fahndung mit Polizeihubschrauber und Hundeführer wurde eingeleitet. Dabei konnten zwei der Tatverdächtigen festgenommen werden.







Gegen 23 Uhr wurden schließlich in der Nähe der Niemeser Straße die beiden flüchtigen Tatverdächtigen festgenommen. Ein 35-Jähriger befand sich laut Polizei ohne sichtbare äußere Verletzungen in einem schlechten gesundheitlichen Zustand und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Dort ist er wenige Zeit später gestorben, teilt die Polizei mit. Die Todesursache ist den Angaben zufolge noch unklar, Ermittlungen wurden aufgenommen.

Kupferrollen für 10.000 Euro im Visier

Offenbar wollten die Verdächtigen Kupferrollen im Wert von etwa 10.000 Euro stehlen. Diese wurden bei dem Versuch beschädigt. Die drei festgenommenen Tatverdächtigen wurden am Sonntag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Pfaffenhofen vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und die Männer wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige relevante Hinweise geben können, sich unter ✆ 0841/9343-0 zu melden.

− tka