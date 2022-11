Auto geriet in Gegenverkehr Ein Toter und ein Schwerverletzter nach Unfall mit Traktor im Nürnberger Land

Mail an die Redaktion Frontal kollidierte ein Autofahrer bei Happburg mit einem Traktor kollidiert. Er erlitt dabei tödliche Verletzungen. Foto: vifogra/Haubner

Happurg.Zu einem schweren Unfall ist es am Montagmorgen bei Alfeld im Nürnberger Land gekommen. Ein 35-jähriger Autofahrer erlitt dabei tödliche Verletzungen, ein Traktorfahrer wurde schwer verletzt.

Der Unfall geschah gegen 7.30 Uhr. Ein 35-Jähriger sei mit seinem Audi auf der Staatsstraße 2236 von Alfeld kommend in Richtung Happurg unterwegs gewesen. Zwischen Alfeld und Thalheim sei Audifahrer aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Traktor eines 73-Jährigen.







35-Jähriger starb noch an der Unfallstelle

„Der 35-Jährige wurde durch den Verkehrsunfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag“, teilte die Polizei mit. Der 73-jährige Traktorfahrer sei schwer verletzt worden und kam in ein Krankenhaus.

Die Staatsstraße ist im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt (Stand 10 Uhr). An den Bergungsmaßnahmen waren zahlreiche Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren sowie der Rettungsdienst im Einsatz. Beamte der Polizeiinspektion Hersbruck waren zur Aufnahme des Unfallgeschehens vor Ort. Zur Klärung des Unfallgeschehens wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ein Sachverständiger hinzugezogen.

− cav