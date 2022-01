Anzeige

Unfälle Ein Toter und sieben Verletzte bei Unfall in Oberbayern Beim Frontalzusammenprall eines Autos mit einem Kleinbus ist in Oberbayern der Autofahrer aus Baden-Württemberg ums Leben gekommen.

Stammham.Sieben weitere Menschen wurden verletzt, der Fahrer des Kleinbusses lebensgefährlich. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Kleinbus in der Nacht auf der Bundesstraße 12 bei Stammham (Landkreis Altötting) auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß er mit dem Wagen aus dem Landkreis Ludwigsburg in Baden-Württemberg zusammen, in dem der 46-Jährige und seine 54 Jahre alte Beifahrerin saßen. Der Mann starb, die Frau erlitt schwere Verletzungen.

Die fünf Mitfahrer des Kleinbusses aus der Slowakei im Alter zwischen 27 und 58 Jahren wurden verletzt, einer davon schwer. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von etwa 30 000 Euro. Die Unfallursache war zunächst unklar.

