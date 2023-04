Schwandorf Ein Verletzter bei Unfall mit Feuerwehrfahrzeug

Beim Zusammenprall eines Feuerwehrwagens mit einem Auto ist ein Mensch verletzt worden. Mehrere Einsatzfahrzeuge seien in Wernberg-Köblitz (Landkreis Schwandorf) mit Licht- und Tonsignalen unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Ein 61-Jähriger habe den Fahrzeugen am Donnerstagabend Platz machen wollen und sei deswegen an den rechten Fahrbahnrand gefahren.

dpa