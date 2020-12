Anzeige

Tiere Ein Verletzter und ein toter Hund nach Zusammenprall Bei einem Autounfall bei Rimpar (Landkreis Würzburg) ist ein Mann verletzt und ein Hund getötet worden.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archiv

Rimpar.Nach Angaben der Polizei vom Dienstag geriet ein 63 Jahre alter Autofahrer auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen einen Lastwagen. Der 63-Jährige kam nach dem Unfall am Montag in ein Krankenhaus. In seinem Wagen waren auch zwei Hunde. Der kleinere von beiden starb bei dem Unfall, der größere kam in eine Tierklinik.