Denkmäler Ein Vierteljahrhundert Denkmaltag: Zahlreiche Häuser öffnen

Mail an die Redaktion Blick auf das Olympische Dorf der Sommerspiele von 1972 in München. Foto: Peter Kneffel/Archiv

München.Zum Tag des offenen Denkmals werden an diesem Sonntag auch in Bayern wieder zahlreiche sonst für die Öffentlichkeit geschlossene Häuser geöffnet. Mit dem diesjährigen Aktionstag feiert die Deutsche Stiftung Denkmalschutz zudem ein Vierteljahrhundert Denkmaltag. Im Jahr 1993 waren erstmals bundesweit die Denkmäler für das Publikum geöffnet worden. „Der Tag des offenen Denkmals hat sich innerhalb von 25 Jahren zur größten Kulturveranstaltung Deutschlands entwickelt“, sagte Stiftungsvorstand Steffen Skudelny. Im vergangenen Jahr hatten nach Angaben der Veranstalter 3,5 Millionen Besucher bundesweit mehr als 7500 Denkmäler besucht. In diesem Jahr gibt es ein ähnlich umfangreiches Angebot. Der Tag des offenen Denkmals ist Deutschlands Beitrag zu den European Heritage Days unter der Schirmherrschaft des Europarats. Mit dem diesjährigen Motto „Entdecken, was uns verbindet“ soll auch besonders auf die europäische Dimension der historischen Bauwerke hingewiesen werden. Die Besucher sollen erfahren, aus welchen Regionen die Handwerker, das Material und die Kunststile für die historischen Bauten stammten. In Bayern gibt flächendeckend Hunderte Angebote am Sonntag. Oftmals werden Sonderführungen für Interessierte organisiert. So können neben Kirchen auch alte Bauernhäuser oder Industrieanlagen besichtigt werden. Auch viele eher untypische Denkmäler werden gezeigt. Beispielsweise gibt es in Augsburg eine Führung durch das Offizierskasino der früheren US-amerikanischen Sheridan-Kaserne, an der Autobahn 9 (München-Nürnberg) bei Geisenhausen wird die in der Nazizeit erbaute Holledaubrücke vorgestellt und in Regensburg werden Grabdenkmale auf einem katholischen Friedhof gezeigt. In Nürnberg sind beispielsweise kleine Konzerte in der Hochschule für Musik geplant, die in einem ehemaligen Altersheim untergebracht ist. In München sind Führungen im denkmalgeschützten Olympischen Dorf und zu den Orten der bayerischen Revolution vom 7. November 1918 geplant. Interessierte können alle Angebote in ihrer Region auf einer Landkarte im Internet anschauen. Zudem bietet die Denkmalschutzstiftung für Smartphones eine App mit Umkreissuche an.