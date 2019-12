Advent Ein XXL-Stern für München Auf dem Turm von St. Matthäus prangt das erste 2,5 Meter große Herrnhuter Exemplar. Es soll Hoffnung ausstrahlen.

Von Susanne Schröder

Mail an die Redaktion Jens Ruppert, Verkaufsleiter der Sterne-Manufaktur in Herrnhut, montiert mit Hilfe seines Chefs Oskar Scholz (Mitte) und Matthäus-Pfarrer Norbert Roth (vorne) den 2,5 Meter großen Stern im Freiluftgeschoss des Kirchturms der Matthäuskirche über den Dächern von München. Foto: Susanne Schröder/epd

München.Bislang hängt das 2,5 Meter große Paradestück der sächsischen Sterne-Manufaktur Herrnhut nur in Nord- und Ostdeutschland. In der Adventszeit soll der große Stern nun erstmals auch in München Licht und Hoffnung ausstrahlen: auf der evangelischen Bischofskirche St. Matthäus.

Zwei Stunden hat Jens Ruppert gebraucht, um alle Bauteile über Wendeltreppen und eine zehn Meter hohe, steile Feuerleiter ins oberste Geschoss zu bugsieren. 25 Zacken in Weiß und Rot hat der Verkaufsleiter der Herrnhuter Sterne-Manufaktur auf ein Edelstahlgerüst geschraubt, das an Stahlseilen unter dem Dach des 51 Meter hohen Kirchturms der evangelischen Matthäuskirche baumelt. Jetzt prangt ein 2,5 Meter großer, 18 Kilogramm schwerer „Herrnhuter“ im Freiluftgeschoss der Bischofskirche und leuchtet weithin sichtbar über die Münchner City mit ihren Christkindlmärkten und Glühweinbuden.

Schon lange hatte Norbert Roth die Idee eines XXL-Sterns für St. Matthäus mit sich herumgetragen. „Ich fand immer die Idee schön, dass der Herrnhuter Stern den Stern von Bethlehem darstellt“, sagt der Pfarrer der Citykirche.

Spender aus der Gemeinde



Dank eines Spenders aus der Gemeinde und der Hilfe aus Herrnhut habe die Idee pünktlich zum 1. Advent verwirklicht werden können. Denn damit Sterne-Chef Oskar Scholz den Auftrag für eine Sonderanfertigung erteilt, müssen drei Dinge zusammenkommen: der Wille des Kunden, die Botschaft des Sterns weiterzutragen; die technischen Bedingungen für die Aufhängung; und die Bedeutung des Orts. „St. Matthäus ist die älteste evangelische Kirche von München und zugleich Bischofskirche, da ist unser Stern am richtigen Platz“, sagt der Geschäftsführer der Sterne-GmbH. Als reines Prestigeobjekt zu Werbezwecken, betont Scholz, würde der Stern nicht angeboten.

Herrnhuter Sterne haben sich nach Angaben des Unternehmens in den vergangenen zehn Jahren zum Exportschlager entwickelt: 140 Mitarbeiter der Manufaktur mit Sitz im sächsischen Landkreis Görlitz stellen pro Jahr rund 700 000 Sterne aus Kunststoff oder Papier her. Der „Herrnhuter“ gilt mittlerweile als Mutter aller Weihnachtssterne.

Sterne für Missionare



Schon Anfang des 19. Jahrhunderts leuchtete der erste Papierstern in den Internatsstuben der Herrnhuter Brüdergemeine, einer von Nikolaus Graf von Zinzendorf begründeten christlichen Siedlung. Als Geometrie-Übung und als Mittel gegen Heimweh bastelten dort die Schüler komplizierte Sterne mit 25 Zacken und schickten sie ihren Eltern, die als Missionare in Übersee arbeiteten.

Der größte Herrnhuter, den man heute im Shop der modernen Manufaktur bestellen kann, misst 190 Zentimeter. Von den 2,5-Meter-Exemplaren gibt es deutschlandweit bislang nur sieben, zum Beispiel im Bundeskanzleramt, im Berliner Dom und auf dem Dresdener Strietzelmarkt. Für Geschäftsführer Scholz ist der Stern „eine Brücke für alle Menschen guten Willens und ein Botschafter in die Welt hinaus“. Dass mit dem achten Riesenstern in der Matthäuskirche nun auch ein Standort im Süden Deutschlands hinzukommt, freut ihn besonders.

Der Hausherr von St. Matthäus Heinrich Bedford-Strohm, Landesbischof und Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland, sagte bei der Übergabe des Stern: Es sei schön, „dass jetzt ein Herrnhuter Stern vom Turm der Bischofskirche aus Licht und Zuversicht ausstrahlt“. Die vielen Lichter im Advent seien für ihn kein Brimborium, sondern eine Gelegenheit zur Stille und Neubesinnung. „Der Stern verkörpert etwas, was wir nicht geben, sondern nur empfangen können, nämlich den Segen“, sagte der Bischof – und nahm von Scholz einen kleinen Herrnhuter im Wohnzimmerformat entgegen.