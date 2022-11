Kriminalität Einbrecher duschen mehrmals und bedienen sich am Kühlschrank

Essen und eine Dusche waren da: Einbrecher haben sich in einer Fürther Wohnung am Kühlschrank bedient und mehrmals geduscht. Neben dem Essen seien ein Laptop, Kleidung und Bargeld gestohlen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das in der Wohnung lebende Paar bemerkte nach der Rückkehr aus einem fünftägigen Urlaub, dass die Tür gewaltsam aufgebrochen worden war.

dpa