Kriminalität

Einbrecher feiern Party in Gartenlaube: Entschuldigung

Bamberg (dpa/lby) Erst eingebrochen, dann eine wilde Party gefeiert und hinterher entschuldigt: Die Polizei in Oberfranken fahndet nach unbekannten Tätern, die in einer Bamberger Kleingartenanlage ihr Unwesen trieben, wie die Beamten am Montag mitteilten.