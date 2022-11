Polizei sucht Zeugen Einbrecher gibt sich als Maler aus - und streicht sogar Türrahmen von Passauer Laden

Sein Material hat der „Maler" zurückgelassen. Fotos: Polizei Passau



Passau, Stadt.Besonders „kreativ“ war ein Einbrecher am Sonntag in Passau: Um einen Laden in der Michaeligasse auszurauben, hat er sich als Maler ausgegeben - und strich zur Täuschung auch noch den Türrahmen.

Ein bislang unbekannter Täter hat mit einem Auto gegen 7.15 Uhr unmittelbar vor dem Eingang des Ausstellungsraums geparkt, schildert die Polizei den Tathergang. Getarnt als Maler habe er das Glas der Eingangstüre zerbrochen. Aus dem Innenraum hat er dann diverse Wertgegenstände gestohlen.







Polizei sucht Zeugen

Um seine Täuschung aufrecht zu erhalten, habe der Täte im Anschluss mit weißem Lack über den Türrahmen gestrichen. Am Tatort hat er noch eine schwarze Malerdecke, einen Holzkeil, Pinsel und Farbeimer zurückgelassen.

Der Beuteschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich, der Sachschaden bei etwa 3000 Euro. Die Ermittlungsgruppe der Polizei Passau sicherte die Tatortspuren und führt die Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zum Maler machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Passau in Verbindung zu setzen unter 0851/9511-0.

− tka