Kriminalität Einbrecher klauen Spielautomaten aus Gaststätte Einbrecher haben sich mit zwei Geldspielautomaten einer Gaststätte in der Oberpfalz aus dem Staub gemacht.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/Archiv

Neunburg vorm Wald.Die Spielautomaten seien mit Gewalt aus ihren Halterungen gebrochen und abtransportiert worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Täter seien in der Nacht zum Dienstag vermutlich über den Hintereingang in das Gasthaus in Neunburg vorm Wald (Landkreis Schwandorf) gelangt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 6000 Euro.