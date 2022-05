Regensburg Einbrecher macht es sich in Wohnung gemütlich

Eine 51-Jährige hat in Regensburg einen Einbrecher ertappt, der es sich in ihrer Wohnung gemütlich gemacht hatte. Mit Gewalt soll der Obdachlose sich Zugang zu der Wohnung verschafft haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Daraufhin bediente er sich an den Lebensmitteln und blieb die Nacht über dort. Als die Bewohnerin am Donnerstagmorgen zurück nach Hause gekommen sei, habe sie den 35-Jährigen entdeckt. Der Einbrecher ließ sich demnach widerstandslos von der Polizei festnehmen. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen.

dpa