Kriminalität Einbrecher stehlen Abituraufgaben aus Schultresor Bei einem Einbruch in ein Gymnasium in Bamberg haben Unbekannte unter anderem Abiturprüfungen gestohlen.

Mail an die Redaktion Ein Schild „Ruhezone Abitur“ hängt auf blauem Hintergrund und weist auf die Abiturprüfungen hin. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Bamberg.Die Täter brachen zwischen Donnerstag und Sonntag in das Schulgebäude ein und entwendeten aus einem Tresor mehrere Unterlagen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dem Schulleiter zufolge seien unter anderem die Aufgaben für das Deutschabitur gestohlen worden, das am kommenden Mittwoch stattfinden soll. Ob weitere Fächer betroffen sind, werde noch geprüft. „Die Aufgaben können jetzt natürlich nicht genommen werden“, sagte der Schulleiter. Es werde stattdessen Ersatzaufgaben geben.