Cham Einbrecher stehlen Heizöl

Einbrecher haben in der Oberpfalz 750 Liter Heizöl gestohlen. Die Täter hätten die Tanks im Keller eines Wohnhauses in Rettenbach (Kreis Cham) aufgebohrt und geleert, teilte die Polizeiinspektion Roding am Sonntag mit. Der Tatzeitpunkt ist unklar, da das Haus seit Mitte Oktober leer stand. Den Wert des gestohlenen Heizöls bezifferten die Ermittler auf 1125 Euro, den Sachschaden auf 2000 Euro.

dpa