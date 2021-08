Kriminalität Einbrecher stiehlt 24 Dosen Red Bull

„Wenn Red Bull wirklich Flügel verleiht, schwebt ein bislang unbekannter Einbrecher in nächster Zeit wohl zwei Meter über dem Boden“ - so kommentierte die Polizei im oberfränkischen Wunsiedel die Suche nach einem Einbrecher, der in einem Imbiss 24 Dosen des Energy-Drinks hatte mitgehen lassen.