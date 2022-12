Würzburg Einbrecher vergisst Brecheisen und stellt sich der Polizei

Ein junger Einbrecher hat in Würzburg sein Brecheisen am Tatort vergessen und sich daraufhin der Polizei gestellt. Der Mann war am Montag in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eingebrochen und hatte mehrere Hundert Euro Bargeld und einen Laptop gestohlen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Weil er jedoch das Brecheisen, mit dem er die Tür aufgebrochen hatte, liegenließ, stellte sich der 19-Jährige noch in der Nacht auf Dienstag der Polizei. Dort gestand er die Tat. Gegen den jungen Mann wird wegen Einbruchs ermittelt.

dpa