Landkreis Passau Einbrecher verursachen hohen Sachschaden in Freibad

In Niederbayern haben zwei Einbrecher in einem Freibad enormen Sachschaden angerichtet. Wie die Polizei am Montag berichtete, hatten die Täter am Wochenende in Tiefenbach (Landkreis Passau) einen Ticketautomaten und einen Safe aufgebrochen.

dpa