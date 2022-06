Donau-Ries Einbruch in schwäbischen Werkzeughandel kurz vor Eröffnung

Unbekannte Diebe haben einen Werkzeughandel in Schwaben kurz vor dessen Eröffnung fast komplett leergeräumt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, brachen die Unbekannten in der Nacht zu Samstag in die Lagerhalle in Rain (Landkreis Donau-Ries) ein.

dpa