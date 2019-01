Kriminalität Einbruch: Salli werden Kickschuhe und Konsole geklaut Fernseher, Spielekonsole, Massagegerät, Sporttaschen und sechs Paar Fußballschuhe haben Einbrecher bei Fußballprofi Edgar Salli vom 1.

Mail an die Redaktion Edgar Salli von Nürnberg springt zu einem Ball. Foto: Ina Fassbender/Archiv

Nürnberg.FC Nürnberg gestohlen. Für diese und weitere Taten muss sich eine Bande seit Freitag vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth verantworten, wie Gerichtssprecher Friedrich Weitner auf Nachfrage bestätigte. Über den Prozess hatte auch der Bayerische Rundfunk berichtet.

Die drei angeklagten Männer im Alter zwischen 28 und 33 Jahren sollen in einer Dezembernacht 2017 über ein gekipptes Fenster in die Wohnung des Kameruners eingestiegen sein. Der 26-jährige Profi war zuhause, traute sich aber laut Anklage nicht aus dem Schlafzimmer. Für 14 Einbrüche in Nürnberg und Fürth müssen sich die Männer verantworten.

Bei Stürmer Salli läuft es sportlich übrigens nicht rund - in der laufenden Saison hatte er lediglich zwei Einsätze.