Landgericht München I Einbrüche bei Bavaria Film, ZDF und Co.: Prozessbeginn Wegen des Vorwurfs des schweren Bandendiebstahls müssen sich drei Männer von Dienstag (9.30) an vor dem Landgericht München I verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, unter anderem in mehreren Film- und Fernsehstudios eingebrochen zu sein und professionelles Equipment im Wert von mindestens 2,2 Millionen Euro erbeutet zu haben.

Mail an die Redaktion Blick auf die Justitia über dem Eingang eines Landgerichts. Foto: Hendrik Schmidt/Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

München.Bei der Bavaria Film in Grünwald etwa sollen die Männer Ausrüstung aus der Kulisse der ZDF-Serie „Der Alte“ geklaut haben. Betroffen sollen zudem auch der Bayerische Rundfunk (BR) in München, der Norddeutsche Rundfunk (NDR) in Hamburg, das ZDF in Mainz und der Filmtechnikverleiher Cine Mobil gewesen sein.

Seit September 2020 sollen die drei Männer bei den Einbrüchen in mehreren deutschen Städten vor allem Kameras, Objektive und weiteres Filmzubehör aus Studios und Lagerräumen geklaut haben. Rund ein Jahr später seien sie schließlich festgenommen worden. Am Dienstag stehen sie unter anderem wegen des schweren Bandendiebstahls in sechs Fällen vor Gericht.