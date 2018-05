Statistik Einbürgerungszahlen steigen seit 2014 Vor allem im Jahr 2016 bekamen in Bayern viele Menschen den deutschen Pass. Das lag auch am Ausgang des Brexit-Votums.

Merken

Mail an die Redaktion Innenminister Joachim Herrmann (CSU) spricht auf einer Pressekonferenz. Foto: Peter Kneffel/Archiv

München.Seit 2014 steigen in Bayern die Einbürgerungszahlen. 2016 bekamen im Freistaat knapp 14 400 Menschen den deutschen Pass, das waren 7,6 Prozent mehr als noch im Jahr zuvor. Wie sich die Zahlen 2017 entwickelt haben, will Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag bei der Präsentation der neuen Einbürgerungsstatistik vorstellen.

2016 hatten sich nach der Brexit-Entscheidung viele Bürger aus Großbritannien für einen deutschen Pass entschieden. Im Juni des Jahres hatte bei einem Referendum eine knappe Mehrheit der Bürger im Vereinigten Königreich für einen Austritt aus der Europäischen Union gestimmt. Daraufhin stieg die Zahl der Briten in Bayern, die einen deutschen Pass beantragten und somit Bürger der EU bleiben wollten, von 86 im Vorjahr auf 313 an.

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.