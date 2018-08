Serie Eine Abrechnung mit Hitler Diesmal geht es in der Serie „111 Orte im Oberpfälzer Wald, die man gesehen haben muss“ zu ungewöhnlichen Kunstwerken.

Mail an die Redaktion Kirchenmaler Ossi Tytlik fertigte das Weltgerichtsgemälde in Stein als Abrechnung mit den einstigen Nazi-Größen an.Foto: Krötz

Plössberg.Auf einer Anhöhe am Rand des kleinen Ortes Stein steht die katholische Kirche Sankt Laurentius. Sie ist ein Werk des bekannten Waldsassener Baumeisters Philipp Muttone. Nur 14 Monate nach der Grundsteinlegung 1762 konnte die Kirche eingeweiht werden. Nach und nach erfolgte die reiche Rokokoausstattung. Die Decken und Wandgemälde wurden erst 1909 fertiggestellt.

In der Nachkriegszeit hielt das letzte und vielleicht auffallendste Gemälde Einzug. Es ist ein Bild des heimatvertriebenen ostpreußischen Kirchenmalers Ossi Tytlik. Angeblich entstand das Wandgemälde im Auftrag von Hermann Seidl, einem ausgesprochenen NS-Regime-Gegner, der hier 13 Jahre als Pfarrer die Expositur leitete. Seit 1947 ziert das Weltgerichtsgemälde nun den linken Altarraum. Es zeigt das Jüngste Gericht mit Höllensturz – dargestellt in der rechten unteren Bildhälfte.

Hitlers Gier nach hellem Granit

Der liegende Mann mit Schnauzbart ist unschwer als Hitler zu erkennen. Eva Braun im blauen Kleid und mit langen blonden Haaren ringt noch mit dem Teufel, während Himmler und Göring, zwei dickliche Herren, bereits im Höllenfeuer schmoren. Josef Stalin sitzt als geflügelter „Miniteufel“ neben seinem Herrn, dem Höllenfürsten. Auch der Maler hat sich im Bild verewigt. Er schwebt auf der Seite der Erlösten im dunklen Gewand mit ebenso dunklem Bart mit dem Rücken zu uns. Was für ein eindrucksvolles Zeitdokument. Ein Szenario, wie man es wohl nicht in einer Kirche erwarten würde.

Kaum zu glauben, aber Hitler hat auch hier seine Spuren hinterlassen. Dazu reicht ein Blick auf den benachbarten Liebensteiner Schlossberg mit Burgruine. Er fiel zu großen Teilen dem nationalsozialistischen Bauwahn zum Opfer. Seinen außergewöhnlich hellen Granit hatte Hitler zum Baumaterial für die Nürnberger Kongresshalle bestimmt. Wem könnte man es verdenken, als Abrechnung die Diktatoren wenigstens bildlich Höllenqualen erleiden zu lassen?

Das Gemälde ist in Stein 1 bei Plößberg zu sehen. Anfahrt über die A93, Ausfahrt Windischeschenbach, Richtung Tirschenreuth, in Pilmersreuth an der Straße rechts Richtung Plößberg, am nächsten Abzweig links und am Sägewerk Ziegler rechts hinauf zur Kirche in Stein. Die Kirche ist tagsüber geöffnet. Tipp: Im Nachbarort Liebenstein ist ein Fußweg zur gleichnamigen Burgruine ausgeschildert.

Als hässlichen Schandfleck bezeichneten ihn die Einheimischen. „Was soll das denn sein?“ – fragte schon so mancher Besucher. Ein sechs Meter hoher und mindestens 50 Tonnen schwerer Betonklotz steht neben der Bahnunterführung in Windisch-eschenbach. Es handelt sich um eine Fallkörpersperre, besser bekannt als Panzersperre. Sie war Teil des Abschreckungskonzepts der NATO und ist heute ein Denkmal, das an den Kalten Krieg erinnert.

Im Ernstfall hätte die Bundeswehr die 1984 errichtete Panzersperre gesprengt. Der trapezförmige Koloss wäre dann auf die Straße gestürzt und hätte sich mit seinen Stahlbolzen in den Asphalt gebohrt. Die über zwei Meter hohe Sperre sollte den sowjetischen Panzern wenigstens zeitweise den Weg versperren. Sie gehörte zur ersten Verteidigungslinie nach dem Eisernen Vorhang.

Aus dem ungeliebten hässlichen Entlein ist jedoch inzwischen die Bühne eines Schwans – nein, eines Engels – geworden. 2016 hat die Panzersperre Flügel bekommen. Ein dreiflügeliges Kunstobjekt aus Oberpfälzer Glas wurde auf den Betonriesen montiert. Es symbolisiert einen Friedensengel, der in strahlendem Rot für den Weltfrieden steht. Während schwarze Linien das Böse versinnbildlichen, steht das Gelb für die Hoffnung auf ein friedvolles Jahrtausend. Stellt man sich direkt davor und blickt nach oben, lenkt der glutrote Engel vor dem blauen Himmelszelt tatsächlich von dem bedrohlichen Koloss ab.

Steigt man den kleinen Weg links hinter der Sperre hinauf, steht man auf „Flügelhöhe“, und der Blick wandert über die Bahnlinie hinweg zur Burg Neuhaus. Besonders schön ist der Anblick am Morgen, wenn die Sonne die Flügel durchdringt, oder nachts, wenn sie feuerrot leuchten.

Dann fiele auch der Engel

Gut, dass man die Panzersperre heute nicht mehr braucht. Denn würde „der Russ“ doch noch kommen und der Betonkoloss auf die Straße stürzen, dann fiele auch der Engel. Und ist der Teufel nicht auch ein „gefallener Engel“? Die Panzersperre steht in der Neuhauser Straße in Windischeschenbach. Anfahrt über die A93, Ausfahrt Windischeschenbach, Richtung Windisch-eschenbach und nach 700 Metern links über die Schönfichter Straße nach Neuhaus, über den Marktplatz in die Neuhauser Straße und hinab ins Tal, über die Waldnaab und durch die Bahnunterführung; Parkplatz auf der linken Seite.

Tipp: Das „GEO-Zentrum an der KTB“ (Kontinentalen Tiefenbohrung). Hier entstand mit 9101 Metern das tiefste Bohrloch in Deutschland. Adresse Am Bohrturm 2, Windisch-eschenbach, Öffnungszeiten unter www.geozentrum-ktb.de.

