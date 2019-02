Justiz Eine Amokfahrt in Selbstmordabsicht? Ein Straubinger steht wegen versuchten Totschlags vor dem Regensburger Schwurgericht. Er war in einen Transporter gerast.

Von Marion von Boeselager

Der Angeklagte (links) mit seinem Verteidiger Michael Haizmann.

Regensburg.Um sich das Leben zu nehmen will ein Fliesenleger (50) aus Straubing mit seinem Ford Transit mit Vollgas frontal in einen Kleintransporter gerast sein, der auf einem Parkplatz an der Kreisstraße SR 8 parkte. Direkt vor der Motorhaube stand jedoch der Halter des Mercedes Sprinter. Er rettete sich in letzter Sekunde durch einen Sprung zur Seite. Seit Montag steht der 50-Jährige wegen versuchten Totschlags und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr vor dem Regensburger Schwurgericht. Die Anklage wirft ihm vor, er habe mit 1,9 Promille Alkohol im Blut „unmittelbar dazu angesetzt“, den Mann zu töten. Der Vorsitzende Richter Michael Hammer setzte noch eins drauf: Es käme auch eine Verurteilung wegen versuchten Mordes aus niedrigen Beweggründen in Frage, teilte er zum Prozessauftakt mit. Wenn sich herausstellen sollte, dass er auch den Tod einer dabeistehenden Zeugin billigend in Kauf nahm, könne er auch wegen zweifachen versuchten Totschlags oder Mordes zur Rechenschaft gezogen werden.

Aussage unter Tränen

Der Angeklagte beteuerte indes unter Tränen, er habe „nie jemand anderen schädigen wollen. Es tut mir so leid.“ Als Grund für den Suizidversuch gab er an: „Ich war von mir so enttäuscht, weil ich nicht in der Lage war, mein Geschäft richtig zu führen und meine Familie zu ernähren. Ich hab es nicht mal geschafft, mich umzubringen.“ Er habe unerklärliche Erinnerungslücken.

Zuvor hatte Verteidiger Michael Haizmann für seinen Mandanten erklärt, diesem seien die finanziellen Probleme seiner Ein-Mann-Firma über den Kopf gewachsen. Nachdem er im August letzten Jahres morgens mehrere Anwaltbriefe mit Geldforderungen im Briefkasten gefunden hatte, schrieb er einen Abschiedsbrief, legte seiner Frau Geld auf den Tisch und fuhr los. Erst habe er vergeblich versucht, sich mit in den Wagen geleiteten Abgasen das Leben zu nehmen. Dann habe er zwei Flaschen Ramazotti und Bier getrunken. Danach sei es zu dem „psychischen Amoklauf“ gekommen. Er habe er sich auf dem Parkplatz über einige Polen geärgert und sei dann auf deren Wagen losgerast, allerdings ohne zu realisieren, dass Personen davor standen, so Haizmann. „Sein Blick war auf das Fahrzeug fixiert.“

Der Vorsitzende Richter Hammer hielt dem Angeklagten jedoch vor: „Ihre Erinnerungslücken betreffen die Dinge, die ihr Handeln in einem ungünstigen Licht erscheinen lassen“. So berichteten Polizeibeamte, der Angeklagte habe geäußert, er habe die Polen über den Haufen fahren wollen. Er soll sich über das „System“ aufgeregt haben, das Asylbewerbern viel biete, während er selbst nicht über die Runden komme. Der Prozess wird fortgesetzt.

