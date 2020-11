Anzeige

Verkehr Eine Art S-Bahn für Ostbayern Der Entwicklungsplan für die Regio-S-Bahn Regensburg ist da. Neben viel Lob gibt es von Experten Zweifel am Zeitplan.

Von Johannes Hirschlach

Mail an die Redaktion Bahnreisende am Regensburger Hauptbahnhof: Nach Regensburg beginnt das Nadelöhr. Foto: Lex

Regensburg.Ein 30-Minutentakt im Berufsverkehr, neue Haltepunkte wie „Neumarkt Süd“ oder „Regensburg Klenzebrücke“ oder die Reaktivierung ehemaliger Bahnstrecken wie beispielsweise von Maxhütte-Haidhof nach Burglengenfeld: Es waren gute Nachrichten, die Ostbayerns Pendler am Montag aus München erreichten. Dort hat die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) ihren Sitz. Und nicht ohne Stolz verkündete man, dass „der Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in der Region Regensburg bis in die 2030er-Jahre zu einem S-Bahn-ähnlichen Verkehr ausgebaut“ werde. Doch welche Orte und Strecken profitieren besonders davon? Und was halten Politiker aus der Region, die viel Bahn fahren, Fahrgastverbände und Pendler von den Plänen?

##### ######### ### ################# ################## ############### ### #### ### ######## ### ######. „####### ### ## ##, #### #### ### ### ## #### ####### ######### ####. ############### #### #### ### ##### ## ###### ##### #########, ### ### #### ####### ### ####### ### ### ########, #############“, ##### ### ########### ### ##-#########. ######### ### #### ###### ######: „### #####-#-#### #### ######, ### ##### ### ### ####.“ ############# ##### ### ############### ### #### ### ########### #######. ## ### ###### ##### #### ####### ########## ########. ##### ####### ### ### #### ########### ###########.

####### ################## ####### ######## ########### ## ######, #### ### ######### ###### ####### ####### ### ### ############### ##### ## ### ######## ###### ############ ########## ##### - ###### ##### #### ## #######, #### ### ##### #-####-######### ####### ### #### #### ###### ## ###### ############# ### ##################### ## ### ###### ### ########## ####### #####. „„### ### ######### ##### ##### ### ############# ################ ### ### ############### ## ######## ########## ###, ## ### #### #### ########### ########### ######“, ##### ########.

##### ############ ##### ######## ## ### ##### #####, ##### ###### #######, ######## ### ################ ### ###, ########: „## ### ######## ###### ###### ####### ################ #### ## ########## ###.“ ### #### ################ ### ############## ######, ######## ### ### - „## ###### ####### ############ #############“ ### ###### ####### ##### - #### ##################, #### ###### ## #######, #### „##### ### ####### ########## ##################### ## #### ########## #### ########## ##########“ ###.

##### ############## ## #### ####

##### ############## ## ###### ##### ################### ##### ### ### ####### ## ######## ####. ### ######## ######## #### #### ### ##-#######-######## ## ############# ########### ######. ## ######## #### ########## ############ ########### ### ### ####### ####### – ########## – ########## ## ############### ### ############# ######### ### #########. ### ###### ########### #### ###### #### ### ### #### ##### ## #### #### #### ############. ### ### ############# ########### ### ######### ## ########## ######## ####.

######### ## #### #### ##### ### ###, ### ####### ### ########## #### ###### ### ###### ######## ######## ## ##### ############# ########### ##########. ## ######## #### #### ### ############### ######## – ######## – ########## ######### ###### ### #### #### ####### ############ #### ######### ### ######### ##########. ######### ## #### #### ### #### ########## ################ ### ########## #### ########## ############ ###### #### ########### ##########. ## ###### ######### ### ######## ########## #### ### ########## ########## #### ######### ###### #########. ### #### ##### ###### ## #### ### ############### ### ### #### #### #### ## #######. ### ### ########## ### ################ ######### ##### ### ### #### ### ### ############## ####### ### ############ ### ## #### #### ## ######## #### #### ####### ## #######.

#### ### ###### ### ###### #########, #################### ### ###### ######, ### ###### ### ### #### ### ########## #### ####### #######. „### ### #########, #### ### ######### ### #-####-######## ### ################# ### ### ############## ###“, ##### #########. ### ####### ### ### ##########, ### #### ####### ########### #####: „### #### ### ##########, #### ### ########## ##### ####### #####, ######## ## ############, ### ######## ######## ###########.“ ### ##### ####################### ####### ## ###### #### ### ### ### ### #####.

#### ## ### ############ #####-#-#### #### ### ############## ######, ##### ####### ### ##### ######### ############# ### ####### ########-####### – ############## ##. ##### ### #### ##### ###########. ### ######### ########## ##### ####### #### ############ #### #####. ## ###### ### #### ######### ####################### ### ##########: #### ######## ### #### ################# ### #################, ### ############## ### ####### #### ######## ### ##########, ### ############ ##### ######################### ### ####### ### ####### ## ############# ############## ### ### ######### ### ########### ## ### ###########. ## ##### ###### ####### ###### ####### ### ############## ### ######-########## ############ ######. ####### #### ### ######### ### ########### ########## ########, ### ### ######### ####### ########## #####. ### ### #### ### ############# ######## ### ######### ####### ### ####### ##### #### #### ####-######### ###: „######## ###“, „######## ####“, „############## ###“ ### „##############“. ### ############ ####### ###### ####### ###### #### #### ### ################# ####### ### ### ############## ### ### ####### ########: „### ########### ######### ############# ### ##### ######### ### ############# ############## ######## ### ######### ########## ### ### ######### ##########.“

################## ###### #### ###

#### ######## (###) ##### ### ### ############### ### ##########/#### ## ######. ### ######## ### ################### ### ########## ### ## ####, #### ### ################ ### ### #####-#-#### ### ########### #####. „### ######### #### ##### ########## ########### ### ####-############# ### ## #### ## ######“, ##### ######## ### ######## ##, #### ## ######### ### ######### #### ### ################### ### ### ################ ### ############ ## ######### #.#. ### ########## #### ### ### ### ######## #### ########## #### ##### ## #### ##### #####: „### #### ### ### ###### ### ############## ###### ### ### ### ############ ### ########### ######################## ## ##### #### ##### ########### ## ### ### ###### ### ### ################ ### ########## #### ### ### ### ######## #### ########## #### ##### ## #### ###### ## ####.“

#### #### ### ########## ######## ##### ########## #####, ### ###### ###### (#####) ##### ###### ######. ### ############ ################### ##### ######: „### ### ###### ### ### ### ###### ####. #### ### ### ############ ######### ### ### ############## ### #### ##########. ## ### ##### ###### #### #### ### #######, ### #### ######## ##### ###### ####. ########## ### ####, #### #### ################ ############## ### ### ####### ##### ### ##########, ####### ########## ########. ### ##### ####### ## ###### ## ### ############# ##########.“

#### ########### ### ##########

### ### ##### ########## ###### ## ### ######### ###### ######### ############## - ### ######## ### ############ ### ########### ########## ############“ ### ### ####### ######### ##### „########## ##############“. ######## ### ## ##### #### „##########-##########“ ### ###### ######## ### ############## ### ######### ######### ##########.

### ########### ########## ######### ### ### #####-#-#### ########## ## ### ######-###### ##### ## ################### #### #### ### ###### ### ######## ### ##### ###### ###. ### #### ############## #######, ### #### ### ####### ############# ### ###############- ### #####-#-####-###### #############, #### ### #### ########, ### #### ### ## ### ################### ######### ######. ### #### ### #### #####-#-####-###### ###### ## ###### ### ########## ### ########## ##################### #### ##########, ########, ######### ### ######## ##### ################## ######### ##########. ############## ###### #### ########## ## ############# ### ### ######################.

## ### ###### ### #### #####-#-#### ########## ######## ######## ## ######, #### ########## ############ ###################### ##### ### #### ###########: ## ############ ############ ####### ## ########### ##########. ### ############## ### ########## ###### ############ ############## ######### ######, ##### ##### ### ######### ########## – ############# ##### ### ############ #### ##########.

###### ######## ### ### #-####

## ### ### ####### ######## ### ######### ## #######, ### #### ########### ############# ######### ############: ### ########## ### ############# (########## ##################), ### ###### #### ### ############ ### ########-############## ##### ### ### ##### ####### ############### ######## ######## ### ######, ## ### #-#### ######## #### ### ######### ####### ###### ## ######.

„### ###### ### #### #### ### ######## ### ########## ### ### ###### ######### ##################, ### ### ######### ### ##### ####### ### ########### ### ### ######## ########## #### ##### #-####-######### ####### ##############“, ###### ########### ################### ####### #####-############## ### ######### ### ########### ##########, ##### #########. „########## ######## ### #### ##### ###### ####, ### ### ### ########### ####### ########### ## ### ######## ######### ###### ####. ### ###### ### #### ## ### ###### ###### ######### ### ### ######### #### #### ### ### ### ######### #### ### ##### ##### ### #### ######## ############ ### ######### #########.“