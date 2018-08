Serie Eine berühmte Filmkulisse Diesmal geht es in der Serie „111 Orte im Oberpfälzer Wald, die man gesehen haben muss“ zu einem Drehort mitten im Wald.

Von Eva Krötz

Mail an die Redaktion Hier drehten Tobias Moretti und Gabriel Barylli unter der Regie von Xaver Schwarzenberger das Drama „Krambambuli“.Fotos: Krötz

Pullenreuth.Das aus Granitsteinen erbaute Waldhaus liegt auf 822 Metern mitten im Naturpark Steinwald. Gewaltige Felsbastionen, umgeben von weiten Fichtenwäldern, kennzeichnen das riesige Waldgebirge. Am Fuße der 946 Meter hohen Platte mit Aussichtsturm und unweit der ersteigbaren Granitgipfel Saubadfelsen und Reiseneggerfelsen ist das Haus heute ein beliebtes Einkehrziel mit Spielplatz und Rotwildgehege.

Um der Holzdiebe Herr zu werden, errichtete man bereits 1831 ein erstes Waldwärterhaus, das von der Familie des Forstbediensteten bewohnt und bewirtschaftet wurde. Seit 1899 steht das heutige Waldhaus, das 60 Jahre später in einem Dornröschenschlaf versank. Turbulent wird es, als dort 1998 der mehrfach ausgezeichnete Heimatfilm „Krambambuli“ von Regisseur Xaver Schwarzenberger unter anderem mit den Darstellern Tobias Moretti, Gabriel Barylli und Christine Neubauer gedreht wird. Das Waldhaus wird im Film zu einem Jagdhaus, bewohnt vom neuen Oberjäger. Gegenspieler ist ein trunksüchtiger Wilderer. Krambambuli ist dessen Hund, der nach einem Kirschschnaps benannt wurde.

Der Oberjäger kauft dem Wilderer kurz entschlossen den Hund ab. Obwohl Krambambuli seinen neuen Herrn bald anerkennt, hält er im Moment eines Schusswechsels zu seinem alten Herrn, dem tödlich verletzten Wilderer, und wird zum herrenlosen Streuner. Verhungert findet ihn der Oberjäger am Ende vor seiner Tür.

Ein Netz aus Wanderwegen

Verhungern müssen wir nicht. Seit 2014 ist das Waldhaus wieder bewirtschaftet und beherbergt zudem eine Info-Stelle zum Natur- und Geopark. Aus allen Himmelsrichtungen führen Wanderwege zum Waldhaus, das nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar ist. Wer einen Abstecher zum nahen Reiseneggerfelsen beim Steinschlatter plant, sehe sich vor – dort geht das „g’henkt Moidl“ um: ein niedriger Ast hatte ihr einen Korb voll Gras so unglückselig über den Kopf gestülpt, dass sie unter dem Gewicht zusammenbrach und erdrosselt wurde. Ob man auch den Geist des verhungerten Krambambuli sieht, wenn man nur genug Krambambuli trinkt?

Zum Waldhaus 1 bei Pullenreuth kommt man nur zu Fuß oder mit dem Rad. Anfahrt über die A93, Ausfahrt Altenstadt an der Waldnaab, B22 Richtung Bayreuth, bis Erbendorf, rechts durch die Stadt und kurz nach dem Ortsende rechts hinauf nach Pfaben, Parkplatz am Ortsende rechts. Von hier führt der 5,5 Kilometer lange „Waldhistorische Lehrpfad“, ein Rundweg, zum Waldhaus. Öffnungszeiten sind Freitag von 13–18 Uhr, Samstag und Sonntag sowie an Feiertagen von , 10–18 Uhr, im Winter nur bis 17 Uhr. Tipp: Der Saubadfelsen liegt auf dem Weg zum Waldhaus, der Reiseneggerfelsen am Steinschlatter liegt einen Kilometer westlich und der Oberpfalzturm auf der Platte zwei Kilometer nördlich vom Waldhaus.

An der Straße von Poppenreuth nach Friedenfels steht am Fuße des Dachsrangens eine steinerne Säule. Sie steht rechts vom Weg, kurz vor der steilen Abfahrt hinab ins Heinbachtal. In historischem Amtsdeutsch steht gemeißelt: „Wer in diesen Bergabhängen ohne Radschuh oder gar nicht eingesperrt zahlt 6 Gulden Strafe.“ Hierbei handelt es sich um ein altes Verkehrszeichen, wie man es heute kaum mehr findet. 150 Zentimeter hoch, gut erhalten und deutlich sichtbar steht es auf einer Böschung.

Doch was ist ein „Radschuh“? Etwa ein altmodischer Rollschuh oder ein Schuh zum Fahrradfahren? Nichts dergleichen. Ein Radschuh ist ein Hemmschuh zum Abbremsen von Pferdekutschen auf steilen Wegstrecken. Dieser bestand aus einer gekrümmten eisernen Platte, welche mit einer Kette an der Achse der Kutsche befestigt war. Sie wurde vor das rechte Hinterrad gelegt. So konnte der rechts sitzende Kutscher den Bremsschuh im Auge behalten. Während nun das rechte Rad auf dem Hemmschuh glitt, hielt das linke Rad die Spur. Damit konnte die Geschwindigkeit deutlich vermindert werden.

Hohe Strafe für Kutscher

Die Radschuhsäule bei Friedenfels stammt vermutlich aus dem 18. Jahrhundert. Zu der Zeit wurden gefederte Postkutschen für den Personenverkehr modern. Schilder oder Steinsäulen wie diese standen damals häufig an sogenannten „Einhemmstellen“, an welchen die Kutscher „einhemmen“, also den Hemmschuh einlegen mussten. Die Strafandrohung von sechs Gulden war eine immense Strafe. Zum Vergleich: Der Direktor einer Porzellanmanufaktur verdiente damals 33 Gulden im Monat, ein Tagelöhner gerade mal acht. Zwar steht er heute noch in der Straßenverkehrsordnung, aber es gibt keine Strafen mehr. Auch werden Personen, die Bedenken äußern, gerne als „Hemmschuh“ bezeichnet. Aber besser ein „Hemmschuh“ sein, als nachher „den Karren aus dem Dreck ziehen“ zu müssen. Vielleicht ist dann „alles gedeichselt“, und „die Sache rollt wieder“?

Der Radschuh ist zu finden in der Gemmingen-Straße in Friedenfels. Anfahrt über die A93, Ausfahrt Falkenberg, dann die B299 über Reuth bei Erbendorf nach Krummennaab, dort rechts und über Thumsenreuth nach Friedenfels, auf der Gemmingen-Straße durch den Ort und am Ortsende links Richtung Poppenreuth, Radschuhsäule nach 800 Meter auf der linken Seite. Tipp: Ein Abstecher in die Schlossbrauerei Friedenfels mit Schlossschänke (Montag Ruhetag). Brauereiführung nach Voranmeldung ab fünf Personen. Alle Getränke der Friedenfelser Brauerei gibt es im Dorfladen „Zimmerhütte“ (Info unter www.friedenfelser.de).