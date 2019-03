Projekt Eine Fahne für die ganze Welt Der Münchner Fotograf Thomas Mandl hat eine Weltfahne entwickelt. Nun will er sie rund um den Globus bekannt machen.

Von Katia Meyer-Tien

Der blaue Kreis in der Mitte symbolisiert die Erde, durch den transparenten Hintergrund kann jeder seine Heimat und die Welt sehen.

München.Die erste Fahne, die ein Mensch außerhalb der Erde aufstellte, war weiß-rot gestreift, mit einer blauen Ecke, in der 50 weiße Sterne prangen. Diese Fahne, die noch heute vom Besuch der Erdbewohner auf dem Mond zeugt, ist keine Fahne der Erde. Es ist die Fahne der USA.

Welche sollte es auch sonst sein? Wer im Internet nach Flaggen sucht, die nicht für ein einzelnes Land, sondern für die ganze Erde stehen, der findet die Fahne der Vereinten Nationen, die Weltfriedensfahne, die Olympische Fahne. Aber keine, die politisch neutral für alle Länder und alle Menschen der Erde steht. Ein Münchner möchte das nun ändern.

Thomas Mandl ist 28 Jahre alt, geboren und aufgewachsen in München, studiert hat er Geografie und Politik in München und in Stockholm. Als Fotograf ist er heute in der ganzen Welt unterwegs, macht Reportagen, Dokumentationen und Porträts. Manchmal Auftragsarbeiten, oft eigene Projekte. Wie seine Reise zur WM nach Russland, wo er weibliche Fußballfans fotografierte, um auf die Sexualisierung von Frauen in der Fußballberichterstattung aufmerksam zu machen – mit Erfolg, übrigens: Mitte Juli kritisierte auch die FIFA selbst es als unangebracht, wenn die Kameras gezielt nur auf junge, hübsche Mädchen im Publikum zoomen.

Identifikationsmöglichkeit soll über Europa hinausgehen

Mandl fällt so etwas auf, er denkt viel darüber nach, wie die Welt ein bisschen besser werden könnte. Vielleicht weil er soviel unterwegs ist, sagt er, ist er sich irgendwann bewusst geworden, wie glücklich sich die Europäer schätzen können, so lange schon in Frieden zu leben. Und er kam ins Nachdenken, darüber, wie sehr sich Menschen mittlerweile mit Europa identifizieren. Dass Studenten sich Europafahnen auf die Rucksäcke nähen. Und dass es eigentlich schade ist, dass diese Identifikationsmöglichkeit an den Grenzen Europas endet. Und dann kam ihm die Idee mit der Weltfahne. Nicht, weil er andere Planeten erobern will. Sondern, sagt er, „weil Einheit ein Symbol braucht“.

Der Erfinder Thomas Mandl bezeichnet sich selbst als Fotograf, Geograf und Aktivist.

Im Internet sammelt Mandl die Geschichten, die seine Flaggen erleben. Er veröffentlicht die Bilder auf seiner Homepage www.1worldflag.com und seinen Social-Media-Kanälen (Instagram: @1worldflag). In ein paar Jahren, sagt Mandl, könnte man dann vielleicht eine Konferenz machen, auf der sich alle Botschafter treffen und ihre Geschichten erzählen.

Was folgte, waren drei Jahre, in denen ihn die Idee nicht mehr losließ. Erst wollte er Künstler einladen, Ideen für eine solche Weltfahne zu entwickeln, aber dann wurde ihm klar, dass das Design so einfach und schlicht wie möglich sein muss. Es gibt noch ein paar private Entwürfe für Weltfahnen: Der Amerikaner James W. Cadle entwarf in den 1970ern eine, auf der der Teil eines großen gelben Kreises, ein kleinerer blauer und ein noch kleinerer weißer Kreis auf schwarzem Hintergrund zu sehen sind. Dann gibt es eine Collage aus mehr als 200 Fahnen und der Weltkarte von Paul Carrolls aus den 1980ern, und jüngst entwarf der Designer Oskar Pernefeldt eine Weltfahne, die ineinander verschlungene weiße Ringe vor blauem Hintergrund zeigt. Auch wenn jede dieser Ideen ihre Befürworter fand: Weltweit durchgesetzt hat sich bislang keine.

Suche nach passender Farbe

Thomas Mandl findet die Ideen prima und interessant, mit Oskar Pernefeldt aus Stockholm würde er sich auch sehr gerne einmal treffen. Aber alle bisherigen Entwürfe seien viel zu kompliziert, sagt er, zu designlastig, kein Kind könne das nachmalen. Seine erste Idee war ein blauer Kreis, für den Blauen Planeten. Aber ein Kreis allein, merkte er, lässt sich schwer aufhängen, vor allem am Durchschnittsfahnenmast. Also brauchte er einen Hintergrund, und damit begannen die ersten Schwierigkeiten.

„So kann man durch die Fahne hindurch seine Heimat sehen, aber auch den Rest der Welt.“ Thomas Mandl über die transparente Flagge



Denn wie sollte er, Thomas Mandl aus München, festlegen, welche Farbe für die ganze Welt stehen soll? Rot, Schwarz, Grün, jede Farbe steht für etwas. Sogar der Regenbogen. Und auch buntes, changierendes Gewebe vereint nie alle Farben. Deswegen ist Mandls Weltfahne jetzt transparent. „So kann man durch die Fahne hindurch seine Heimat sehen“, sagt Mandl, „aber auch den Rest der Welt.“ Und: Der Hintergrund der Fahne verändert sich so, ganz genauso wie sich auch die Welt immer wieder verändert.

Mittlerweile gibt es 14 Welt-Fahnen

Es dauerte, bis Mandl den richtigen Stoff gefunden hatte. Und genauso lang dauerte es, bis er jemanden fand, der ihn verarbeiten kann. Der Zufall half ihm: Eines Tages machte er mit seiner Familie einen Ausflug an den Ammersee. Und entdeckte dort ein Haus mit riesigen Fahnen, fantasievoll, teilweise transparent. Genau so, wie Mandl es sich vorgestellt hatte. Er hatte Nani Weixler gefunden, Textilgestalterin, 70 Jahre alt. Und die war sofort mit dabei. Seither näht sie die Fahnen von Hand, etwa eine Stunde braucht sie für eine einzige.

Mandl sucht momentan nach Wegen, die Flaggen in größeren Mengen herzustellen, irgendwann einmal will er sie auch verkaufen. Zunächst aber will er all die Geschichten sammeln, die seine Fahnen – er hat mittlerweile 14 Stück – in der Welt erleben. Gerade kam eine aus der Sahara wieder, ein Freund von Mandl hat sie dorthin mitgenommen. Einem Berber in der Wüste dort gefiel sie so gut, dass er sie unbedingt herumtragen wollte, Mandl ist begeistert von den Fotos. Eine andere Fahne ist bald unterwegs zum Tomorrowland-Festival in Belgien, weil dort Menschen aus aller Welt gemeinsam feiern und ihre Landesflaggen schwenken. Eine geht nach Oman, eine nach Brasilien, eine nach Trinidad und Tobago, und so soll es weitergehen.

Botschafter der Einheit

Sein Botschafter-Programm, nennt Mandl das: Wer reist und eine Fahne mitnehmen mag, meldet sich bei Mandl. Und zeigt die Flagge an allen Orten der Welt, fotografiert sie, lernt mit ihr und durch sie neue Menschen, vielleicht sogar neue Freunde kennen. So kann jeder einzelne von der Reise mit der Fahne profitieren. Und mehr: „Wenn Du in jedem Land dieser Welt einen Freund hättest, dann würdest Du Dich auch für jedes dieser Länder einsetzen“, sagt Mandl

Je bekannter die Fahne wird, desto mehr kann sie auch bewirken: „Ich denke, dass es da ganz viel Potenzial gibt“, sagt Mandl, „Man kann heute ja gar nicht mehr anders als global denken“. Und mit einem Symbol der Einheit, mit einer Fahne, mit der sich alle identifizieren können und zusammengehörig fühlen, sei es viel leichter, gegen die großen Bedrohungen der Erde wie den Klimawandel zu kämpfen.

Und wer weiß? Vielleicht reist Mandls Fahne ja auch einmal in ganz fremde Welten. Die US-Fahnen (inzwischen sechs) auf dem Mond, kann man lesen, sollen jedenfalls schon ziemlich heruntergekommen sein. Die Sonne hat sie ausgebleicht, sie sind jetzt weiß. Vielleicht, ganz vielleicht, werden sie ja irgendwann einmal ersetzt.

