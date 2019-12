Jahresrückblick Eine Gala voller Emotionen „Menschen, die bewegen“ zeigt 2019 eine besonders große Bandbreite. Der VKKK-Vorsitzende ist über die große Spende „platt“.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Merken

Mail an die Redaktion Am Ende des Gala-Abends kamen alle Bühnengaste nochmal zusammen – und wurden von den rund 500 Gästen mit lang anhaltendem Applaus gefeiert. Foto: Lex

Regensburg.So eine Bandbreite an Emotionen hat es bei der Jahressrückblicks-Gala „Menschen, die bewegen“ noch nie gegeben: Missionsschwester Jubilata, die auf höchst amüsante Weise über ihre Reflexzonenmassagen erzählt, der Kabarettist Hannes Ringlstetter, der empfiehlt, öfter mal blöd vor sich hinzuschauen, und auf der anderen Seite die engagierte Feministin Dr. Verena Brunschweiger, die empfielt, wegen des Klimas auf Kinder zu verzichten – und dafür auch kritische Stimmen aus dem Publikum erntet – oder der kämpferische Joachim Wolbergs, der im März die Kommunalwahl gewinnen will, aber noch immer vor Gericht um seine Rehabilitation kämpft – was er auf der Bühne mit wütenden Worten kommentiert. Die rund 500 Gäste im ausverkauften Marina Forum feiern die Bühnengäste, die die Fragen mit großer Offenheit beantworten, mit lang anhaltendem Applaus.

Der große Gewinner des Abends ist der Verein zur Förderung krebskranker und körperbehinderter Kinder (VKKK). Aus den Erlösen der Gala fließen 15000 Euro in zwei neue Projekte des Vereins. Übergeben wird der Scheck von Martin Wunnike, Vorsitzender der Geschäftsführung des Mittelbayerische Medienhauses, und Chefredakteur Manfred Sauerer. Gebaut werden soll damit ein Spielplatz neben der Kinder-Uniklinik. Geplant ist außerdem ein Nachsorgezentrum in der Nähe eines Reiterhofes.

Außerdem überreicht der Regensburger BWM-Group-Werksleiter Frank Bachmann einen neuen BMW, der künftig den VKKK-Mitarbeitern zur Verfügung steht. Obendrauf legt die Bürgerstiftung von Volks- und Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf weitere 6100 Euro. Da ist dann sogar VKKK-Vorsitzender Prof. Dr. Franz-Josef Helmig, den sonst selten etwas überrascht, etwas sprachlos. „Jetzt bin ich platt“, gesteht er.

Zum vierten Mal „Menschen, die bewegen“

Es ist die vierte Gala „Menschen, die bewegen“ – und die bislang beste, loben die Gäste. Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer und die Regensburger Landrätin Tanja Schweiger sitzen im Publikum, der Bundestagsabgeordnete Peter Aumer und der Landtagsabgeordnete Dr. Franz Rieger sind dabei. Dazu viele weitere bekannte Gesichter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Sehen Sie hier die schönsten Bilder des Gala-Abends:

Für das Warm-up sorgen in diesem Jahr nicht die beiden Moderatoren Marina Gottschalk und Josef Pöllmann, geschäftsführender Chefredakteur der Mittelbayerischen, sondern Missionsschwester Jubilata aus dem Kloster Strahlfeld. Kräftig klatschen, an die Ohrläppchen fassen und herzhaft lachen: Körper und Seele gesund zu halten, das ist offenbar ganz einfach, wenn man ihren Anweisungen folgt.

Zumindest scheint es bei Schwester Jubilata seit über 40 Jahren sehr gut zu funktionieren. Die Missionsschwester erzählt, wie man mit Reflexzonenmassagen Menschen von Schmerzen heilen kann. Das Publikum hört fasziniert zu, Kabarettist Hannes Ringlstetter nennt Jubilata „eine Granate“. Aus einem alten, etwas zugespitzten Besenstil hat sich die 77-Jährige ein „Stöckli“ gebastelt, mit dem sie wirklich an jede noch so schwierige Stelle zur Behandlung kommt. „Und dann wird auch mal laut geschrien“, fragt Pöllmann nach. Ja, lacht Jubilata, die deshalb ihre Behandlungsräume unter dem Dach hat. „Und die Nachbarn wissen es ja auch.“

Kabarettist Ringlstetter sprüht vor Witz

Wie Jubilata sprüht auch Kabarettist Ringlstetter, der in diesem Jahr mit dem Bayerischen Kabarettpreis ausgezeichnet worden ist, vor Witz. Er erzählt, dass er immer häufiger gerne mal einfach nur blöd vor sich hinschaut. Der Wert dieser Tätigkeit werde unterschätzt, ist er sich sicher. Dabei hat Ringlstetter ausgerechnet dafür gar nicht mehr so viel Zeit. Er tourt erfolgreich mit seiner Band und hat seit 2016 seine eigene Late Night Show im Bayerischen Fernsehen.

Doch bis dahin war es ein langer Weg, das verheimlicht er im Gespräch mit Marina Gottschalk nicht. Eine Lehrerkarriere sei schon am zweiten Tag im Lehrerzimmer gescheitert. Irgendwie habe er halt schon immer gerne die Leute unterhalten. Beim Regionalsender TVA habe er sein Handwerk gelernt und dafür sei er bis heute sehr dankbar, betont er. Doch 2004 hätte es ihn beinahe in ein Software-Unternehmen in Ampfing verschlagen. „Da stand ich dann vor der Tür, hab meine Mama angerufen und gesagt, dass das nicht geht.“ Zum Glück für sein Publikum, das den niederbayerischen Entertainer auch im Marina-Forum feiert.

Mit Witz begegnet Ringlstetter dabei auch dem Umstand, dass er im kommenden Jahr 50 Jahre alt wird. Denn eigentlich habe er darauf „überhaupt keinen Bock“. Deshalb habe er sich ein Haus am Gardasee gemietet – mit einem Zaun drumrum. Damit er sich so richtig betrinken könne, aber danach nicht in den See falle. Und noch ein Geschenk würde sich der Kabarettist im kommenden Jahr gerne machen, sagt er in Richtung Jahn-Präsident Hans Rothammer. Er wolle die Namensrechte an der Continental-Arena erwerben. „Einen Dauerauftrag mit 340 Euro im Monat würde ich raushauen.“

Vor der Gala haben wir die Gäste gefragt: Welche Menschen haben Sie 2019 besonders bewegt?

Das Ende einer Ära bei den Domspatzen

Auf der Suche nach einem neuen Betätigungsfeld ist Roland Büchner, der sich kürzlich als Domkapellmeister von seinen Domspatzen in den Ruhestand verabschiedet hat. Noch sei er nicht dazu gekommen, viel zu lesen, zu reisen oder sich als Gasthörer an der Universität einzuschreiben, gesteht er. „Erst muss ich mein Büro ausräumen. Aber weil ich dabei immer Noten und andere interessante Dinge finde, dauert das so lange.“

Büchner leitete die Domspatzen seit 1994. Die Arbeit habe ihn sehr glücklich gemacht. „Die Buben waren mein Leben.“ Er war der erste nichtkirchliche Domkapellmeister bei dem Regensburger Knabenchor. In Büchners Zeit fiel 2010 auch das Bekanntwerden der Missbrauchs- und Misshandlungsfälle in der Einrichtung. Es habe ihn einerseits schwer belastet, andererseits aber auch stärker gemacht, etwa im Umgang mit den Medien. „Es war ein Prozess, der hat weh getan.“ Man müsse die Vorfälle im Kontext der Zeit sehen, sagt Büchner. Ratzinger sei anders erzogen worden als er und so habe sich auch durch den Wechsel an der Spitze des Knabenchors der Erziehungsstil in den 1990er Jahren verändert. Ganz losgekommen ist Büchner von seinen Buben noch nicht. Er freue sich, dass sein Nachfolger sich Tipps bei ihm hole – und freilich, sagt er, habe er auch schon ein Domspatzen-Konzert besucht. „Das war schon komisch.“

Brunschweiger sieht sich als Vorkämpferin

Komisch findet es auch Dr. Verena Brunschweiger, dass sie als Vorkämpferin für den Birth-Strike noch ziemlich alleine auf sich gestellt ist. Brunschweiger, Lehrerin am Albrecht-Altdorfer-Gymnasium in Regensburg, machte 2019 mit ihrem Buch Schlagzeilen, in dem sie Frauen auffordert, zugunsten des Klimas auf Kinder zu verzichten.

„Da muss man auch mal den Finger in die Wunde legen.“ Dr. Verena Brunschweiger



„Kinderfreie Leute brauchen eine Lobby. Da muss man auch mal den Finger in die Wunde legen“, sagt sie. Sie selbst, die von manchen Medien als Herzlos-Lehrerin kritisiert wurde, sieht ihre Einstellung als Dienst an unserem Planeten. „In der Klimadebatte geht es immer nur um einen Strohhalm hier und eine Plastiktüte da, aber mir liegt etwa an diesem Planeten und deshalb möchte ich mehr tun, als auf Strohhalme zu verzichten“, sagt sie. Das Publikum reagiert verhalten auf solche Äußerungen. Derzeit schreibt Brunschweiger an einem weiteren Buch. Auch darin werde sie sich mit Umwelt-Feminismus- Gesellschaftskritik beschäftigen.

Schnellster Feuerwehrmann der Stadt Schwandorf

Den rasantesten Auftritt legt bei der Gala Klaus Gebhardt aus Schwandorf hin. Gebhardt arbeitet bei der Sparkasse und ist in seiner Freizeit in zwei Feuerwehren aktiv. Um schnellstmöglich Hilfe zu gewährleisten, legt er die 600 Meter zwischen Arbeitsplatz und Gerätehaus mit einem Cityroller zurück. In orangefarbener Warnweste ist er mittlerweile als schnellster Feuerwehrmann in der Stadt bekannt. „Damit habe ich auch schon mal ein Radfahrer überholt. „Der hat geschaut“, erzählt er.

Wolbergs will zurück ins Amt

Die Lebensgeschichte des suspendierten Oberbürgermeister Joachim Wolbergs kennt in Regensburg jeder. Zum zweiten Mal steht er in der sogenannten Korruptionsaffäre in Regensburg vor dem Landgericht. Wie er es aushalte, so abgestürzt zu sein, will Pöllmann wissen. „Das hält jeder aus, der davon überzeugt ist, dass das, was ihm vorgeworfen wird, nicht stimmt“, sagt Wolbergs.

„Diese Behörde hat mein Leben zerstört.“ Joachim Wolbergs



Welche Wut sich in ihm angestaut hat, wird deutlich, als die Rede auf den Prozess kommt. „Diese Behörde hat mein Leben zerstört“, sagt er über die Staatsanwaltschaft. Was er sich für die Zukunft wünsche, beantwortet Wolbergs, ohne lange zu überlegen. Er wolle gesund bleiben und er wolle wieder Oberbürgermeister werden. „Ob das gelingt, wird man sehen. Es gibt keinen Plan B.“

Zwei Frauen auf Autogrammjagd

Nur noch zwei Autogramme fehlen Ilse Schnaitter und Sofie Graßegger – das von Robbie Williams und das vom Papst, sagen sie. Die beiden Frauen haben ein außergewöhnliches Hobby. Sie sammeln Unterschriften berühmter Leute. Kennengelernt haben sich die Frauen auf dem Flohmarkt in Donaustauf. „Seitdem gehen wir gemeinsam und machen das noch so lange, wie wir können.“ In der Zeitung informieren sich die beiden Damen, welche Stars in der Region unterwegs sind. Allerdings sei das Jahr 2019 schlecht für sie gewesen. „Es kamen sehr viele, die wir ja schon haben.“

Und manchmal läuft auch das lange Warten nicht in ihrem Sinn. Auf die Ehrlich-Brothers warteten die Freundinnen dreieinhalb Stunden, doch am Ende gingen sie leer aus. „Sie sind an uns vorbei in die Halle gehuscht.“ Umso herzlich sei ihnen dagegen Rolando Villazon begegnet. Gerade die jüngeren Prominenten, die gerade mal einen Tag bekannt seien, seien nicht so herzlich, beklagt sich Sofie Graßegger.

Michael Sterner ist der Speicherpapst

Als Speicherpapst hat sich Professor Michael Sterner von der OTH Regensburg einen Namen gemacht. Der 41-Jährige ist Professor für Energiespeicher und Energiesysteme und entwickelte die sogenannte Power-to-Gas-Technologie – eine Koppelung von Strom- und Gasinfrastruktur. Sterner gilt als Vorreiter in der Energieforschung. Er ist Erstunterzeichner von Scientist for Future und unterstützt die Fridays for Future-Bewegung. Er hat sogar einen Song für die Klimabewegung geschrieben.

„Lasst den Worten endlich Taten folgen.“ Michael Sterner



„Es geht um unsere Existenz, um unsere Lebensgrundlage.“ Sein zweiter Berufswunsch sei Priester gewesen, dann sei er in die Pubertät gekommen und habe gemerkt, dass sei doch nicht das seine. Deshalb berät er heute den Weltklimarat und die Bundeskanzlerin. Die Klimaziele der Bundesregierung sieht er als völlig unzureichend an. „Lasst den Worten endlich Taten folgen“, sagt er unter Beifall des Publikums.

Die Musik ist Steffi Denks Berufung

Sängerin Steffi Denk steht seit über 20 Jahren auf der Bühne. „Ich liebe es, es ist meine Berufung. Das ist wie mein rechter Fuß“, sagt sie über ihren Beruf. Sie fühle sich an diesem Abend allerdings etwas komisch auf der Bühne an so exponierter Stelle, sagt sie Moderatorin Marina Gottschalk, denn sie wäre lieber mit der Showband um Geff Eisenhauer und Sänger Markus Englstädter, mit denen sie schon unzählige Konzerte gegeben hat, aufgetreten.

Denk spricht auf der Bühne auch über ihre Adipositas-Erkrankung. Seit ihrem dritten Lebensjahr habe sie mit ihren Gewicht gekämpft. Als sie vor vier Jahren von einem Arzt gesagt bekam, dass sie nur kurze Zeit zu leben habe, habe sie zunächst resigniert, dann aber doch festgestellt, dass es Vieles gibt, was sie noch erleben wolle. „Dann habe ich mir Hilfe geholt.“ Denk ließ sich den Magen verkleinern und nahm rund 90 Kilo ab. Die OP habe ihr ein zweites Leben ermöglicht. „Es hat mir ermöglicht, in die Stadt zu gehen ohne darüber nachzudenken, ob ich das schaffe.“

Stimmlich sei ihr allerdings durch den Gewichtsverlust etwas die Kraft abhanden gekommen. Da müsse sie sich heute mehr anstrengen, verrät sie. Inzwischen hat Denk auch als Schauspielerin Fuß gefasst. Im kommenden Jahr wird sie in der Rock-Revue „Jenseits von St. Emmeram“ im Velodrom auf der Bühne stehen. Für das Stück hat Geff Eisenhauer die Musik geschrieben. Eine Sängerin auf der Bühne, die nur spricht – so kann der Auftritt von Denk allerdings nicht enden. Zur großen Freude des Publikums hängt sie spontan dann doch noch einen Song mit der Showband an.

Reiselust im Ruhestand

Nicht nur Roland Büchner, auch Hermann Goß, Chef der Brauerei Bischofshof, ist in diesem Jahr in den Ruhestand gegangen. „Ich hätte nicht geglaubt, dass es so einfach ist, loszulassen“, gesteht er. Er habe in den vergangenen Monaten viele Länder besucht, sei n Italien, Griechenland, Südafrika und den Balkanländern gewesen. Die Brauerei habe er in dieser Zeit nur ein einziges Mal von innen gesehen. Dabei war für ihn der Slogan „Das Bier, das uns zu Freunden macht“, ein Lebensmotto. „Im Blut vom Hermann muss eigentlich Bier fließen“, schrieb einmal eine italienische Fachzeitung über Goß. „Bier war und ist eine Passion für mich“, sagt er. Schließlich habe er damit vielen Menschen etwas gegeben. „Meine Kunden reichten vom Papst bis zum Ganoven“, sagt er.

Victoria ist Botschafterin beim VKKK

Schauspieler Marcus Mittermeier begleitet die 12-jährige Victoria Behm auf die Bühne, die gemeinsam mit Prof. Helmig den Spendenscheck entgegennehmen darf. Victoria erhält für ihren tapferen Kampf gegen den Krebs langanhaltenden Applaus. Die Schülerin hat die schwere Krankheit überstanden und ist nun Botschafterin für den VKKK. Es ist ihr erster Auftritt auf so großer Bühne, entsprechend nervös ist sie, als sie von Moderatorin Marina Gottschalk interviewt wird. Aber umso mehr freut sie sich auch, dass sie stellvertretend für die vielen Kinder steht, die der VKKK in den vergangenen 30 Jahren betreut hat.

Ein Abend voller Emotionen geht damit zu Ende. Und Marcus Mittermeier hat auch schon den ersten Promi für das nächste VKKK-Fußballturnier im Juli 2020 klar gemacht. Hannes Ringlstetter wird auflaufen, verspricht er. Und Schwester Jubilata soll die medizinische Betreuung übernehmen.

Hier sehen Sie den kompletten ersten Teil der Gala: