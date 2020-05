Anzeige

Gemeinwohl Eine große Hilfe für all die Helfenden Der Rotary-Club Millennium Regensburg spendete heuer fast 30 000 Euro für soziale und kulturelle Zwecke.

Merken

Mail an die Redaktion Sabine Ehrl (Incoming Präsidentin), Manfred Sauerer (Präsident) und Manfred Fenzl (Organisator Adventskalender) vom RC Millennium Foto: Tino Lex

Regensburg.Der RC Millennium, 2006 als vierter Rotary-Club in Regensburg gegründet, spendete in den vergangenen Monaten gemäß seiner Bestimmung als Service-Club 29 500 Euro für insgesamt acht Projekte aus dem sozialen und kulturellen Bereich. Weil fast zeitgleich die Corona-Krise einsetzte, entfielen die üblichen öffentlichen Scheck-Übergaben.

Ein Benefizauftritt des Kabarettisten Helmut Schleich im ausverkauften Marinaforum brachte dem Club einen Erlös von 12 500 Euro. Damit wurden drei Initiativen unterstützt. Der Förderverein St. Leonhard erhielt 7000 Euro für seine Arbeit. „Dieses Geld ist gerade in Corona-Zeiten ein warmer Regen für uns“, sagt die Fördervereinsvorsitzende Ellen Bogner. Im Sozialpädagogischen Zentrum St. Leonhard waren die Kinder der heilpädagogischen Wohngruppen sieben Wochen lang rund um die Uhr in den Gruppen. Diese durften untereinander keinen Kontakt haben. „Mit der Spende können wir viele Zusatzkosten auffangen, vor allem auch eine deutlich bessere technische Ausstattung für das Home Schooling von 90 Kindern“, so Bogner. Gerade zuletzt war die die Unterstützung durch den Förderverein besonders wichtig.“

3500 Euro für sonderpädagogisches Förderzentrum

Eine 3500-Euro-Spende wird der Freundeskreis des sonderpädagogischen Förderzentrums Jakob-Muth-Schule um den Vorsitzenden Harald Kellner vorrangig für die Unterstützung von Schüler/innen einsetzen, etwa Zuzahlungen für Schullandheimaufenthalte oder gesundes Frühstück und Pausenbrot für bedürftige Schüler.

Mit 2000 Euro wird der Verein der Freunde und Förderer der St. Wolfgang-Mittelschule bedacht. Laut Rektorin Monika Schwarzfischer eröffnet das Geld sechs Schüler(inne)n die Chance, jeweils ein Jahr lang kostenlosen Instrumentalunterricht durch erfahrene Pädagogen zu erhalten.

Zugang zu therapeutischem Reiten ermöglicht

Aus dem Erlös der alljährlichen Adventskalender-Aktion des RC Millennium erhielten vier Einrichtungen je 2500 Euro. Zum einen der Verein für körper- und mehrfachbehinderte Menschen Regensburg. „Die Spende bildet einen wichtigen Baustein für die Finanzierung des therapeutischen Reitens“, sagt Vorsitzende Christa Weiß. Viele Patienten könnten sich diese Therapie sonst nicht leisten.

Der Arbeitskreis für ausländische Arbeitnehmer (a.a.a.) will das gespendete Geld laut Sprecher Frank Preußner für die Neuanschaffung und Erweiterung der Materialien zur Deutsch-Förderung verwenden sowie für die Durchführung von Ferien- und Freizeitaktionen für Kinder der vom a.a.a betreuten Familien.

2500 Euro gingen auch an den Herzenswunsch-Krankenwagen der Malteser, die sterbenskranken Menschen einen letzten Wunsch erfüllen und und sie zu ihrem Wunschort fahren. „Seit über einem Jahr sparen wir auf ein Fahrzeug, das dafür optimal ausgestattet ist. Jetzt können wir es schon bald bestellen“, sagt Gregor Schaaf-Schuchardt, Diözesangeschäftsführer beim Malteser Hilfsdienst.

Neue Waschmaschine für Wohngemeinschaft

DrugStop, die Regensburger Drogenhilfe, konnte laut Vorstand Willi Unglaub von der Spende unter anderem eine neue Waschmaschine für die therapeutische Wohngemeinschaft kaufen. Ferner wird ein auf Jugendliche und junge Erwachsene zugeschnittenes Beratungsangebot etabliert.

Eine Einzelspende des RC Millennium ging schließlich an die Seenotrettungsorganisation Sea-Eye. Willi Meierhofer ist Leiter der Geschäftsstelle in Regensburg, die als zentraler Anlaufpunkt für die rund 500 Mitglieder, die Land- und Seecrew und die freiwilligen Helfer aus ganz Europa fungiert. Er sagt: „Das Geld hilft, die Einsätze unseres Rettungsschiffs ‚Alan Kurdi‘ auch jetzt aufrecht zu erhalten.“ Sea-Eye hat aktuell zudem Projekte gestartet, um von der Krise beeinträchtigte . (sr)