Religion Eine hitzige Islam-Debatte Autorin Sineb El Masrar offenbart mit ihrem Vortrag über muslimische Männer große emotionale Meinungskonflikte in Regensburg.

Von Daniel Pfeifer

Mail an die Redaktion Während und auch nach ihrem Vortrag teilten viele Zuhörer der Autorin Sineb El Masrar (l.) ihre Meinung mit. Foto: Pfeifer

Regensburg.Wenn es um junge, muslimische Männer in Deutschland geht, ist das Interesse groß. Sehr groß sogar. Das bestätigte sich erneut am Montagabend im Pfarrheim St. Cäcilia in Regensburg.

Es ist 19 Uhr: Die Autorin Sineb El Masrar sollte schon ihren Vortrag mit dem Titel „Muslim Men – Wer sie sind, was sie wollen“ beginnen. Doch immer mehr und mehr Zuschauer kommen in den Pfarrsaal. Aus allen Ecken des Hauses zerren die Mitarbeiter noch Stühle herbei. Am Ende sind es 80 Gäste, zu gut zwei Dritteln Frauen – von Studenten- bis Renten-Alter.

Sineb El Masrar beginnt den Vortrag mit einem Auszug aus ihrem aktuellen Buch mit dem Titel „Muslim Men“. Darin beschreibt sie die Lebensrealität von zwei Dutzend Männern verschiedener Herkunft. Sie führte Interviews mit liberalen Muslimen, mit Nachkommen von Einwanderern oder Fundamentalisten. Sineb El Masrar spricht Themen an wie die Ausbildung von Imamen und die Frage, wie groß die Rolle der Religion wirklich im Leben der einzelnen Menschen ist.

„Religion ist mehr so ein Sehnsuchtsort,“ analysiert sie im Buch, „das Verhalten wird meistens beeinflusst von der Sozialisation und weniger der Religion.“ Die Unterschiede zwischen integrierten, liberalen Muslimen und fundamentalistischeren Mitbewohnern liege meist im Herkunftsland und in der Auslegung des Glaubens.

Unterschiede unter Muslimen

Als Beispiel zog sie die Lebenswege der beiden ehemaligen Profi-Sportkollegen Pierre Vogel und Felix Sturm heran – beide Muslime. Sturm, als Adnan Catic geboren, sei inzwischen beliebter Profi-Boxer mit einem fortschrittlichen Glaubensverständnis. Pierre Vogel sei ein salafistischer Hassprediger.

Auch vom eigenen Vater erzählte die in Deutschland geborene Autorin. Der Deutsch-Marokkaner stelle das zwiespältige Verhältnis zu Moscheeorganisationen dar. Ein Thema, das besonders durch die Ditib-Debatte in Regensburg auf Interesse stößt. Auch der Vater habe nichts mit der Organisation seiner Moschee zu tun haben wollen, sei aber dennoch regelmäßig dorthin gegangen. Um gemeinsam zu beten: Eine Tradition aus seiner Heimat, die ihm wichtig gewesen sei. Sineb El Masrar sprach verschiedene Themen an. Besonders stark betonte sie, dass gerade junge muslimische Männer oft allein gelassen würden. Von allen. Auch von denjenigen, die sich Toleranz auf die politische Fahne schreiben würden: „Toleranz ist schnell Ignoranz. Man interessiert sich ja gar nicht für die Person selbst,“ betont sie.

Über „Muslim Men“ Der Bestseller: Das Buch kam im September 2018 heraus und ist der Nachfolger von „Muslim Girls“ und „Emanzipation im Islam“. Mit letzterem war Sineb El Masrar auch schon auf Lesereise in Regensburg.

Die Autorin: Sineb El Masrar gibt die multikulturelle Frauenzeitschrift „Gazelle“ heraus. Sie nahm an mehreren Islamkonferenzen teil – und an der Arbeitsgruppe „Medien & Integration“ im Kanzleramt.

Damit die ziellosen Männer nicht von Extremisten beeinflusst würden, müsse man offener mit ihnen und nicht nur über sie reden. Sineb El Masrar fordert: „Es ist wichtig, offen und ohne Scheu zu diskutieren.“ Damit sprach sie einen wunden Punkt an, wie sich im Lauf des Abends zeigte.

Schon bevor die offizielle Diskussions- und Fragerunde eröffnet wurde, fiel ein älterer Herr der Autorin ins Wort. Auch er wollte seine Meinung sagen, doch statt dann mitzudiskutieren, stürmte er aus dem Raum. Drei, vier andere folgten später – jedes mal begleitet von Kopfschütteln des Publikums und irritierten Blicken der Autorin.

Gestörte Diskussionskultur

Später bei der Fragerunde ging es offensichtlich vielen mehr darum, etwas zu sagen, als anderen zuzuhören. Es gab Zwischenrufe und einige schlugen mit der Faust auf den Tisch. Gerade ein älterer Deutsch-Iraker dominierte die Diskussion mit harscher Kritik seiner Landsleute. Er sprach von einer verdorbenen Kultur: „Es wird uns gesagt, das ist halal und dies ist haram. Wir hinterfragen das nie.“ Und wer religiös gerechtfertigte Traditionen kritisiere, gelte schnell als „Verräter“ am Islam.

Roland Preussl, Moderator und Bildungsreferent der KEB, fasste es ganz am Schluss zusammen. Heutzutage diskutiere man wie in Sozialen Netzwerken: Die Überschrift werde gelesen, dann werde das kommentiert – und dann verlasse man die Diskussion. „Wir brauchen mal wieder Zeit zum Hinhören,“ wünschte sich Preussl. Dann rede man vielleicht auch wieder miteinander – nicht übereinander.

