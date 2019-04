Buch Eine Lederhose erzählt, was sie erlebt Tanja Raith erzählt das Leben eines Musikers aus der Sicht des bayerischen Bekleidungsstücks – auf ihre eigene Art.

Von Marion Lanzl

Pikant und amüsant soll das aktuelle Programm von Susanne Raith (links), Andi Blaimer (Mitte) und Tanja Raith (rechts) werden. Foto: Susie Knoll

Regensburg. RegensburgWenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Erst recht wenn „er“ die Lederbuxe eines bayerischen Musikers ist und mit seinem Besitzer von einem Fest zum anderen reist. So wie mit Tanja Raith, die seit mehr als 20 Jahren auf Bayerns Bühnen unterwegs ist. So eine „g’scheite Lederhos’n“ ist speckig und abgewetzt und hat schon einiges erlebt. Wenn die reden könnte, dann würde sie so einiges erzählen. Noch dazu, wenn sie einem bayerischen Musikanten gehört. Und um genau eine solche Lederhos’n geht es im neuen Buch von Tanja Raith, das sie mit ihrer Schwester und ihrem Gatten kombiniert mit Jodlerhits und Schlagern auf die Bühne bringt.

Benedikt Brandl heißt der Held der Geschichten. Er ist ein „Griabiger“, einer, dem man nicht böse sein kann. Und obwohl er eigentlich ein bisserl „dotschert“ ist, stehen die Frauen auf ihn – und das führt dann zu manchen Verwicklungen, die ihm Tanja Raith auf den Leib geschrieben hat. „Den gibt’s schon wirklich“, erklärt die rothaarige Allround-Künstlerin.

Plaudern hinter der Bühne



In ihrer langen Karriere auf den Bühnen zwischen Passau und Oberhausen hat sie freilich viele urige Unikate kennengelernt und spätestens nach dem Auftritt hinter der Bühne plaudern die Musiker gern und auch ziemlich ungeniert aus ihrem Leben. Die besten Geschichten hat sich Tanja Raith über all die Jahre aufgeschrieben. „Manche Geschichten sind so derb, dass man sie nicht erzählen kann", verrät sie. Mit viel Augenzwinkern und charmant verpackt hat Tanja Raith sie zu einem wahren Kaleidoskop des Bayerischen Humors vereint. „Das sind alles wahre Geschichten aus dem Leben der Musikanten", betont sie.

Ihr Mann, den man als „den Blaimer“ kennt, liest am Kachelofen eine Kostprobe vor und blinzelt dabei über die Lesebrille: Es geht um den Brandl Bene, der das erste Mal mit seinem Spezl auf der Wiesn ist, weil er dort in der Kapelle aushelfen soll. Da ist er gerade mal 15 und natürlich noch nicht so ganz „wiesenfest“. Stolz strahlt seine Lederhose. Nur ein paar der anderen wollen die Bux vom Bene nicht verstehen. Das sind chinesische – die können halt kein Bayrisch, erklärt die Lederne vom Nachbarn.

Die Geschichten sollen bald als Buch erscheinen. Die ersten 140 Seiten von Teil eins sind schon fertig. Dass so ein Musikerleben bisweilen lebensbedrohliche Ausmaße annehmen kann, Geist und Körper bis an die Belastungsgrenze herausfordert, beweisen die Raith Schwestern und der Blaimer noch an zahlreichen Terminen: mit ihren Lieblingsjodlern, Lieblingsschlagern und Selbstgemachtem und den Geschichten über den spitzbübischen Musikanten und sein Leben ganz nach bayerischer Lebensart mit viel Herz und Humor.

Er kann so schön vorlesen, schwärmt Tanja Raith von ihrem Mann. Das hat sich auch in den vergangenen Jahren schon gezeigt, bei den romantisch-lauschigen Abenden mit dem Programm „Wissts wou mei Hoamat is“ auf den bayrischen Burgen, die auch dieses Jahr wieder auf dem Programm stehen. „Das war letztes Jahr schon immer so schön, das war eine klasse Idee von Susanne!“, schwärmt Tanja Raith. Mehr als 15 Jahre waren die „Raith Schwestern und da Blaimer“ jetzt überaus erfolgreich zusammen unterwegs. 2020 gehen sie erstmals wieder getrennte Wege. Bei so viel familiärem Potenzial – schon die Mama sang in einer Schlagerband, die Oma war G’stanzlsängerin und der Opa Hochzeitslader – reicht eine Bühne eben nicht für diese bayerischen Energiebündel aus Roding.

Die Tourdaten „Eine Lederhose packt aus": 3. Mai Deutsches Theater in München, 5. Mai VAZ Burglengenfeld, 10. Mai Antonierhaus Memmingen, 15. Mai Ostentor Kino Regensburg, 16. Mai Ostentor Kino Regensburg

„Wissts wou mei Hoamat is": Ab Juni bis Ende August von Zell bis Altdorf, 1. Juni Grafenwöhr

Mehr Infos zum Programm und zu den Tourdaten unter: www.raith-schwestern.de (tml)

In den Köpfen gibt es schon wieder neue Ideen. Ab 2020 zum Beispiel nimmt das Paar seine Fans mit hinter die Kulissen einer langen gemeinsamen Zeit: „Geschichten einer Ehe“ – der Titel lässt so einiges vermuten. Wer die beiden kennt weiß, traumatische „Szenen einer Ehe“ werden das nicht, sondern allerhand amüsante Anekdoten eines turbulenten Musiker-Ehelebens das sich zwischen Oberpfälzer Idylle und dem Rampenlicht abspielt. Versprochen wird eine musikalische Reise durch 25 Jahre Ehe, eingebettet in die Musik, die die beiden auch schon sehr lange verbindet: Jazz und Pop, Schlager und Chansons.

Ein unzertrennliches Gespann



Mit 18 Jahren haben sich die beiden kennengelernt und waren dann auch zusammen mit der gemeinsamen Band, den „Hooo do U lovers“ unterwegs. Später machte Tanja Raith Jazzmusik mit Ulli Forster am Stadttheater, auch mit Chansonprogramm. Bei DJ Ötzi war sie mit einer anderen jungen Mutter als Background Sängerin, während ihr Mann sich um den gemeinsamen Sohn kümmerte. „Für uns Frauen war das wie ein Müttergenesungsurlaub“, lachte sie heute noch. „Aber das war schon in Ordnung so“, betont Gatte Andi Blaimer.

Seit 24 Jahren sind die zwei jetzt ein unzertrennliches Gespann. Eine echte Symbiose, denn Andi Blaimer ist eher der Bedachte, der Besonnene – ein Denker und Poet. Tanja Raith ist das genaue Gegenteil, temperamentvoll, impulsiv und spontan – eine echte Macherin und mir ihrer roten Mähne ein Sinnbild für die Powerfrau schlechthin.

„Manchmal muss ich ihn a bisserl stupsen“, lacht die gebürtige Oberndorferin. „Aber ich weiß seine Art auch sehr zu schätzen und bin sein größter Fan.“ Da ist sie jedenfalls nicht allein, denn auch ein Blaimer zieht die Frauen an. Ob’s an der Mähne liegt oder an den Augen? Oder vielleicht doch an der Lederbuxe, die er auch daheim am liebsten trägt? Wer weiß, was die so alles erzählen könnte.

