Drama Eine Liebe bis in den Tod Bei den Agnes-Bernauer-Festspielen in Straubing ist „alles neu“. Bei den Schauspielern wächst die Nervosität.

Melanie Bäumel-Schachtner

Agnes Bernauer hat Angst um ihr Leben und wird von Edelleuten getröstet.

Straubing.Eine Liebe bis in den Tod, eine junge Frau, die sterben muss, weil sie den falschen Mann gewählt hat: Die Geschichte der Agnes Bernauer berührt noch heute die Menschen. Am 12. Oktober 1435 wurde die Augsburger Baderstochter, Geliebte und wahrscheinlich auch erste Ehefrau von Herzog Albrecht III., zum Tode verurteilt und in der Donau in Straubing ertränkt, während die Liebe ihres Lebens auf einem Jagdausflug war. Sie war nicht standesgemäß. Die Straubinger haben dieses Schicksal nicht vergessen und veranstalten alle vier Jahre die Agnes-Bernauer-Festspiele. Heuer ist wieder Festspieljahr: Am 21. Juni ist Premiere.

Bunt geht es aber schon vorher zu im Schlosshof. Neuankömmlinge umarmen diejenigen, die schon da sind, kurze Hosen und bunte Shirts mischen sich unter historische Gewänder. Der Agnes-Bernauer-Festspielverein probt auf Hochtouren. Regisseur Andreas Wiedermann stellt seine Kaffeetasse beiseite und schnappt sich das Mikrofon: „Um Punkt 19 Uhr fangen wir an.“ Er führt erstmals Regie bei den Festspielen, hat diesen zusammen mit Autor Teja Fiedler eine neue Fasson verpasst. „Alles neu“, erklärt er.

Ein Kindheitstraum wird wahr

Mit „alles neu“ meint der Profi-Regisseur, dass bis auf die Rahmenhandlung und die Personen fast nichts mehr so ist, wie es war. „Es gibt eine neue Szenenfolge, neue Figuren und einen völlig neuen Blick auf bestehende Personen – die sind viel komplexer geworden“, führt er aus. Herzog Ernst, für den Tod Agnes Bernauers zuständig, ist nicht mehr der pure Bösewicht, sondern erhält ganz neue Facetten. Umgesetzt wird heuer die Schlacht bei Alling, es gibt eine große Gerichtsszene, und Agnes’ Tod in den Donaufluten, der bei den letzten Festspielen nur angedeutet war, ist heuer auch tatsächlich zu sehen. Die Proben laufen Andreas Wiedermann zufolge gut: „Wir sind voll im Zeitplan.“

Tickets und Termine Ensemble: Mehr als 200 Laiendarsteller stehen bei den Agnes-Bernauer-Festspielen 2019 auf der Bühne. Vorsitzender des Vereins ist seit einigen Jahren Karl Weber, der die Fäden in der Hand hält. Zum ersten Mal führt Andreas Wiedermann die Regie. Der Profi arbeitet sowohl mit professionellen Schauspielern als auch mit Laien. „Das unterscheidet sich gar nicht so sehr“, sagt er. „Am Schluss muss stets eines herauskommen: Eine runde Aufführung.“

Termine: Seit dem 1. Mai wird intensiv geprobt, in der letzten Woche vor der Premiere wird das Stück mehrmals ganz durchgespielt. Generalprobe ist an diesem Donnerstag, die Premiere findet am Freitag statt.



Karten: Es gibt noch Karten für das Stück. Bis Sonntag, 21. Juli, wird es aufgeführt laufen. Auch einige wenige Premierenkarten sind noch erhältlich. Die Tickets gibt es unter

www.ok-ticket.de

Auf steinernen Stufen auf der Bühne liegt Kristina Kohlhäufl als Agnes Bernauer. Sie trägt ein wallendes Nachtgewand, ihr offenes Haar ergießt sich über die Treppe, und sie ist in tiefem Schlaf versunken. Plötzlich schreckt sie hoch, schreit gellend. Edelleute eilen herbei, um die junge Frau zu beruhigen. Sie wird von bösen Vorahnungen geplagt, mit denen sie recht behalten soll. Die 19-Jährige macht nach bestandenem Abi gerade ihren Handelsfachwirt und ist wie auch ihr Vater schon viele Jahre lang im Agnes-Bernauer-Festspielverein engagiert. Klar, dass sie schon als Kind die Agnes spielen wollte: „Schon allein wegen der langen Kleider“, sagt die blonde Laienschauspielerin lachend.

Alles nahm seinen Lauf, als sie beim vorletzten Oktoberfestzug Anna Lummer, die 2015 Agnes Bernauer verkörpert hat, vertreten hat, weil Lummer keine Zeit hatte. „Alle haben gesagt, ich wäre die perfekte Agnes, und so habe ich mich beworben. Bei den letzten Festspielen war ich noch zu jung dafür“, erklärt sie. Das Textlernen fiel ihr letztlich leichter, als sie anfangs dachte, aber schön langsam macht sich das erste Lampenfieber breit.

Ein harmonisches Bühnen-Paar

Auch bei Ben Gröschl, der im pelzbesetzten Jagdgewand aus rot-schwarzem Samt und mit Federn geschmückter goldener Kappe in der ersten Reihe vor noch leeren Rängen sitzt und seiner Agnes bei der Probe zusieht. Er spielt den Herzog Albrecht und stand schon oft auf den Brettern, die die Welt bedeuten. „Dennoch meldet sich jetzt langsam so etwas wie Nervosität, jetzt, da die Tribünen stehen“, sagt er schmunzelnd.

Der 36-Jährige ist im wahren Leben Manager für klinische Studien in der Krebsforschung, promovierter Biologe und Frontmann bei einer Band. Er spielte noch nie bei den Festspielen mit, aber dafür beim „Bayerischen Jedermann“, den der Agnes-Bernauer-Festspielverein zwischen den Jahren zusammen mit Andreas Wiedermann auf die Bühne brachte. „Beim Casting musste man Shakespeare vortragen und etwas Freies, das von einem selber war“, erklärt er. In die Figur des verliebten Herzogs findet er sich gut ein: „Auch, wenn er ganz anders ist als ich selber. Ich bin als Wissenschaftler nicht ganz so spontan und emotional wie er, aber es ist immer gut, wenn man nicht sich selber spielen muss.“ Kristina und Ben sind im wahren Leben kein Paar, harmonieren auf der Bühne aber perfekt. Davon werden sich bei der Premiere am 21. Juni auch Ministerpräsident Markus Söder, der die Schirmherrschaft übernommen hat, sowie mehrere Staatsminister ein Bild machen können.

