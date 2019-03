Ernährung Eine neue Ausgabe der „Küchenschätze“ Frühlingsfrisches Backen: In den neuen „Küchenschätzen“ gibt es mehr als 60 neue Back-Rezepte, die von MZ-Lesern stammen.

Von Daniel Pfeifer

Regensburg.Endlich ist Frühling! Die letzte große Jahreszeit der Zuckerbäckerei, der süßen Plätzchen und Stollen, ist schon wieder drei Monate her. Wenn die Terrassenmöbel demnächst ihr Plätzchen in der warmen Sonne gefunden haben, gibt‘s endlich wieder Anlass dazu, so richtig leckere Früchtekuchen und Torten-Schnittchen zu servieren.

Wem jetzt für die schicke Gartenparty oder das lockere Kaffeekränzchen noch das besondere Backstück fehlt, für den gibt es jetzt die neue Ausgabe der „Küchenschätze“. Das Thema: „Frühlingsfrisches Backen“. Von der hübschen Erdbeer-Mascarpone-Torte bis zu den fruchtigen Rhabarber-Muffins ist für jeden etwas dabei. Auf insgesamt 70 Seiten haben 60 MZ-Leserinnen und -Leser ihre besten Kuchenrezepte eingeschickt.

„Toucinho De Céu“ heißt „Speck des Himmels“

Kreative Hobbybäcker wie Daniela Neff. Von ihr gibt es auf Seite 23 einen saftigen Kirschkuchen mit Löffelbiskuit zum Nachkochen. „Ich habe ein ähnliches Rezept von Chefkoch.de probiert, das hat gar nicht gepasst,“ erzählt sie. Da hat sie einfach selbst eines kreiert. Und das wurde dann auch richtig lecker.

Neben Hobbybäckern wie Daniela gibt es auch wieder Profi, die ihre Geheimtipps verraten. Alyssa von Hugo zum Beispiel, die als Expertin bei der Kaffeerösterei Rehorik arbeitet. Sie empfiehlt den „Toucinho De Céu“: Ein traditionelles portugiesisches Kuchenrezept aus den alten Klöstern im Landesinneren. „Speck des Himmels“ heißt es auf Deutsch übersetzt. Der Name bezieht sich auf das Schweineschmalz, in dem man den Eigelb-Mandel-Kuchen früher rausgebacken hat.

Zum Schmalz gibt es heutzutage natürlich genug leichtere Alternativen. Oder man entscheidet sich gleich für eine der ganz frischen Backspezialitäten. Gerlinde Spranglers Zitronentorte zum Beispiel. „Den mache ich erst seit zwei Jahren, aber er ist schon der Lieblingskuchen meiner Nachbarskinder,“ freut sich die Parsbergerin. Für die Kinder, genauso wie für Erwachsene gibt es im neuen Heft auch gleich noch zwei Bastelideen für Tischdekorationen. Damit es beim Kaffeekränzchen nicht zu leer aussieht zwischen den ganzen Kuchen. Darunter eine clevere Idee, was man mit Hyazinthen schönes machen kann.

Für ihre vielen kreativen Rezepte bekommen alle Hobbybäcker übrigens immer ein kleines Dankeschön überreicht. Über Blumen und natürlich eine eigene Ausgabe der aktuellen „Küchenschätze“ freuten sich die 60 diesjährigen Teilnehmer bei der Preisverleihung am Mittwoch. Zum Schluss eine Info an alle, die nun auch Teil dieses kulinarischen Projekts sein wollen: Die nächste Ausgabe steht unter dem Thema „Mediterrane Sommerküche“. Herzhaftes mit Gemüse, Fisch und Antipasti rund um das Mittelmeer.

