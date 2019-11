Lebensweg Eine Oberpfälzerin, die Mut macht Christa Olbrich blickt auf ein bewegtes Leben. Aus der Kuhmagd wurde eine Professorin. So hat sie das geschafft.

von Christine Riel-Sommer

Merken

Mail an die Redaktion Christa Olbrich (4. v. li.) absolvierte eine Ausbildung zur Krankenschwester, bevor sie später neue Konzepte für Pflegeberufe entwickelte. Foto: Christa Olbrich

Unteröslbach.Eigentlich wollte Christa Olbrich aus Unterölsbach (Landkreis Neumarkt, Gemeinde Berg) im vergangenen Winter nur ihr Leben für sich selbst schriftlich reflektieren. Aus dieser spontanen Idee entstand inzwischen ein Buch, das Jung und Alt – unabhängig vom Geschlecht – Mut macht und sich zu Lesen lohnt. Am Mittwoch startet sie mit einer Lesereihe. Die erste findet in der Buchhandlung Müller in Neumarkt um 19.30 Uhr statt. Das Motto: „Literatur auf dem Kanapee“.

Wer Christa Olbrich kennt, weiß: Sie hat immer eine neue Idee, es treibt sie immer etwas an. Und das wird konsequent und frohen Mutes umgesetzt. Ihr Ziel verliert sie nicht. Auch nicht, wenn Rückschläge sich ihr entgegenstellen. Oder gerade deswegen.

Sie liebt das Land



Der Weg – analog ihrem Buchtitel „von der Kuhmagd zur Professorin“ – war ihr nicht in die Wiege gelegt: Christa Olbrich wächst als Flüchtlingskind in Franken auf. Ihre Eltern sind heimatvertriebene Sudetendeutsche. Ein einfaches Leben war für sie nach den obligatorischen sieben Jahren Volksschule geplant. „Unsere Nachbarin, eine kluge Bäuerin, fragte einmal meine Mutter: ,Wos soll denn des Madla amol wern.‘ Die Antwort meiner Mutter war: ,Die Kate soll einmal eine Kuhmagd werden.‘ In der Tat: Der Kuhstall und der große Bauernhof waren meine Welt bis zu meinem 14. Lebensjahr,“ erläutert Olbrich bei einem Blick in das Familienalbum.

Die Liebe zu Tieren und ihre Bodenständigkeit behält sich die heute 74-Jährige bei. In einem Haus am Waldrand fand Olbrich vor 30 Jahren ihre Heimat. Dort genießt sie inzwischen ihre freie Zeit und die Ruhe der Natur mit ihrem Rettungshund, einer Hauskatze, Hühnern und einem Bienenhaus. Sogar Schafe grasten in der Vergangenheit dort.

„Mich hat es hierher gezogen, weil ich das Land liebe. Ich wollte die Arbeitswochen in der Stadt am Wochenende ausgleichen“, erklärt sie die bewusste Ortswahl während eines kleinen Spaziergangs um den Teich im Garten. Nur mit dem Geländewagen ist ihr Grundstück erreichbar. Ihr Haus ist spartanisch, ganz auf das Wesentliche konzentriert, eingerichtet. Das Leben entschleunigt.

Die berufliche Heimat fand Christa Olbrich nach ihrer Ausbildung zur Krankenhaushelferin und -schwester in der Pflege. Motiviert arbeitete sie Ende der 60er als Intensivschwester, absolvierte nach diversen Herausforderungen das Begabtenabitur und studierte.

Dass der Weg kein Zuckerschlecken für sie war und ihr die Türen nicht aufgehalten wurden, gibt sie offen zu. Doch immer hat die positive Grundhaltung bei ihr bis heute die Oberhand: „Ablehnungen und Niederlagen können sich oft zum Positiven wenden, damit kann man sich entwickeln und reifen“, erklärt Olbrich weise und pragmatisch mit einem Lächeln auf den Lippen.

In ihrer Danksagung am Ende des Buches widmet sie sich daher auch wertschätzend ihren Kritikern. Kein Wunder: Sie ist Supervisorin und Dozentin für Idiolektik. Auch im Ruhestand hält sie noch Seminare. Seit vielen Jahren geht sie einen Weg der Achtsamkeit mit Yoga und Zen.

Christa Olbrich entwickelte neue Konzepte für Pflegeberufe und ihre Doktorarbeit „Pflegekompetenz“ erscheint in mehreren Auflagen bis heute, obwohl die emeritierte Professorin bereits vor mehr als sieben Jahren in Rente ging. Bis zur Dekanin brachte sie es in einer Zeit, die von Männern und Ärzten im medizinischen Bereich dominiert wurde und durch Gesundheitsreformen im Dauerumbruch war. Sie war maßgeblich an der Konzeption von Bachelor-und Masterstudiengängen für Pflegeberufe beteiligt. „Der Pflege wurde damals wie heute zu geringe Wertschätzung entgegengebracht.“

Neue Ziele in Malawi



Auch privat erlebte Olbrich so manche Überraschung. Sie heiratete und durchlebte spannende Zeitabschnitte mit teils internationalem Bezug – aber auch schwere Stunden. „Die bleiben nun mal nicht aus“, sagt sie.

Privat ist für Olbrich bis heute eine sinnvolle Beschäftigung wichtig. Mit ihrem Rettungshund Ayla ging sie in der Vergangenheit auf Vermisstensuche. Bis Anfang 2019 war sie Vorsitzende des Imkerkreisverbandes Neumarkt und hält seit 30 Jahren Bienen. „Mein Leben war und ist vielfältig und reich, wie das von vielen anderen Menschen auch, deshalb möchte ich mich gerne austauschen“. Für die Zukunft plant sie, sich in Malawi ehrenamtlich im Gesundheitswesen einzubringen. Hintergrund ist eine Partnerschaft des Klinikums Neumarkt mit einem Distriktkrankenhaus dort.

Mehr Nachrichten aus Bayern finden Sie hier!