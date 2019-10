Bildung Eine Opernschule für Kinder Mit dem Projekt vermittelt das Jewish Chamber Orchestra München jüdische Musik. Integration ist dabei ein zentrales Ziel.

Von Michaela Schabel

Merken

Mail an die Redaktion Alle Generationen musizieren beim Jewish Chamber Orchestra München zusammen. Foto: Robert Brembeck

München.Endlich ist es soweit. Zwei Jahre lang dauerten die Vorbereitungen für die szenische Aufführung von Benjamin Brittens Kinderoper „Noahs Flut“. 120 Kinder und Jugendliche wirken mit. In der Opernschule des Jewish Chamber Orchestra Munich (JCOM) lernten sie, wie Oper geht.

2005 wurde dieses Orchester von Daniel Grossmann gegründet, um der jüdischen Musik eine Stimme zu geben und über die Musik die jüdische Kultur einer breiten Öffentlichkeit ins Bewusstsein zu bringen. Durch neue Kompositionen werden jüdische Bräuche und Rituale, jüdische Geschichte erfahrbar gemacht. Mit dem Shanghai-Projekt thematisierte man beispielsweise, wie Shanghai 1938 für 20000 Juden der letzte Rettungsanker wurde, als sie dort noch im Gegensatz zum Rest der Welt ohne Visum einreisen durften. Über das Klezmerprojekt knüpfte man an die ursprüngliche Bedeutung dieser Musik als Hochzeitsmusik an.

Jeder konnte mitmachen

„Kinder stehen für das Leben, die Gegenwart und die Zukunft“, so Daniel Grossmann. Ihm ist der künstlerische Nachwuchs sehr wichtig und er liebt die Arbeit mit Kindern, die immer ganz direkt agieren und ihre Gefühle zeigen. „Am wichtigsten ist mir, dass Kinder aus unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten teilnehmen“ Das integrative Programm mit musikalischen Förderung überzeugte auch den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Durch die finanzielle Förderung im Rahmen der „Exzellenten Orchesterlandschaft Deutschland“ konnte das Projekt mit „gigantomanischem Ausmaß“, so Dramaturgin Andrea Schönhofer, realisiert werden.

Es gab kein Casting, keine vorgeschriebene Teilnehmerzahl. Jeder, der wollte, sollte mitmachen können, egal ob er schon ein Instrument spielte, sängerische Erfahrung hatte oder nicht. Ein Team der JCOM warb im Herbst 2017 in unterschiedlichsten Schulen, Waisenhäusern, Flüchtlingsheimen und Jugendorganisationen. „Wer will auf der Bühne stehen? Wer will singen? Wer will musizieren? Wer will hinter den Kulissen mitarbeiten?“, wurden die Kinder gefragt.

Benjamin Brittens Kinderoper „Noahs Flut“ ermöglicht viel Spielraum für Laien. Es gibt Stimmen für jedes Niveau, geführt von den Profis des JCOM, die gleichzeitig kostenlos den Instrumentalunterricht übernahmen und die Chorproben organisierten. Nur die Hauptrollen, Gott, Noah und seine Frau werden von Profis gesungen. Der Slogan „Wir suchen dich, Oper mit dir“ zündete. Nach einer gewissen Fluktuation in der Anfangsphase startete man 2018 mit 120 Kindern und Jugendlichen im Alter von 7 bis 18 Jahren.

Um die Entscheidung, wer was wie macht, zu erleichtern, wurden Workshops angeboten, wie Oper und die einzelnen Gewerke funktionieren. Mit jeweils über 50 Mitgliedern konnten Chor und Orchester ausgewogen besetzt werden. Das Team in der Dramaturgie blieb mit einer Handvoll Jugendlicher klein, aber nicht minder effektvoll. Es arbeitete fleißig in der Dramaturgie, bei der Gestaltung des Programmheftes, der Webseite und Sozial Media mit und kümmert sich bei den Aufführungen um die Gäste.

Vor Staunen das Spiel vergessen

Seit September 2018 wurde wöchentlich geprobt, entweder im Kulturhaus Milbertshofen oder in der Turnhalle des Münchner Käthe-Kollwitz-Gymnasiums. Im Februar 2019 begannen die szenischen Proben. Im Juli fand die erste Tutti-Probe für alle statt. „Manche Kinder staunten derart, dass sie das Mitspielen vergaßen“, erzählt Andrea Schönhofer lachend, zumal Gott, im Original eine Sprechstimme, von Regisseurin Natascha Ursaliak von einem Tänzer besetzt wurde.

Das Jewish Chamber Orchester Gründung: 2005 wurde das Kammerorchester von Daniel Grossmann gegründet. Zunächst bedeutete das „J“ Jakobsplatz als gedankliche Verbindung zum jüdischen Zentrum in München. Inzwischen weitete man das „J“ auf Jüdisch aus, um schon im Namen deutlicher den Bezug zur jüdischen Kultur zu offerieren.

Ziel: Zeitgenössische jüdische Musik, Komponisten und Auftragswerke sollen bekannter werden. Das Orchester soll ihnen eine Stimme geben.

Jubiläum: Zum 15-jährigen Bestehen präsentiert das Jüdische Chamber Orchestra Munich in dieser Spielsaison ein ganz besonderes Programm. Zu den Highlights gehören Benjamin Brittens „Noahs“ am 1., 2., 3., 5. und 6. November, das Festkonzert „Mieczyslaw Weinberg“ zum 100. Geburtstag am 9. Dezember, das „Jüdische Kinovarieté“ mit Stummfilmmusik und Varieté-Einlagen ab 11. Februar 2020 , Philip Glass‘ Version „The Fall of the House of Usher“ ab 19. März 2020.

Für die Erwachsenen war immer wieder faszinierend, wie die Kinder herumlümmeln und, sobald die Probe beginnt, hochkonzentriert mitmachen. Ein kleines Mädchen mit dem Triangel blickt angespannt in die Runde. „Nur nicht den Einsatz verpassen“, scheint es zu denken. Der Triangel klingt im richtigen Moment. Die Spannung bleibt. Das musikalische Meer beginnt zu toben. Das lautmalerische Werk hat viel zu bieten.

Das Publikum darf sich in der Münchner Reithalle in der ersten Novemberwoche auf besonderes Musikerlebnis und eine interessante Interpretation von „Noahs Flut“ freuen. Inwieweit die Kinder ihr Instrument weiterspielen oder in einem Chor weitersingen, hängt künftig von den Eltern ab. Die Opernschule in diesem Ausmaß ist ein einmaliges Projekt.

Weitere Nachrichten aus der Kultur lesen sie hier.