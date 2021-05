Anzeige

Spenden Eine Schule auf dem Dach der Welt Ein Passiv-Solarhaus in einer der entlegensten Regionen Nepals ist das neueste Projekt der Nepalhilfe Beilngries.

Der Unterricht findet auf über 4000 Metern oft unter freiem Himmel statt. Foto: Rebele

Beilngries.Ein Passiv-Solarhaus in einer der entlegensten Regionen Nepals ist das neueste Projekt der Nepalhilfe Beilngries. In dem auf 4300 Metern gelegenen Bergdorf Chharka im Dolpo-Distrikt soll es als Schule und Internat dienen. Das teilte der Verein am Montag mit. Rund 40000 Euro wurden für dieses Hilfsprojekt an diesem wahrlich besonderen Ort investiert. Denn Chharka liegt auf dem „Dach der Welt“ im Dolpo Distrikt, dem größten aber auch am dünnsten besiedelten der 77 Distrikte Nepals. Dieser Bezirk gehört zudem zu den unterentwickeltsten des Landes. Erst seit drei Jahren führt eine Straße in diese Region, die an das ehemalige Königreich Mustang im Osten und an Tibet im Norden grenzt. Neben der Höhe ist es das aride Klima, das Landwirtschaft und Überleben erschwert. Reichlich vorhanden ist aber der Sonnenschein, den man sich für das neue Passiv-Solarhaus zunutze machen will.

Sechs Stunden Schulweg

Unter den derzeitigen Gegebenheiten ist der Unterricht in den beengten Schulräumen der Chharka Bhot Basic School auch auf Grund der klimatischen Verhältnisse jedoch nur von Mai bis Oktober möglich. Vorzugsweise findet der Unterricht auch im Außenbereich statt. Ziel ist es deshalb, einen nahezu ganzjährigen Unterricht bis zur achten Klasse zu gewährleisten. Unter der Raumnot leiden vor allem die Schüler ab der 5. Klasse. Gerade hier soll mit dem neuen Gebäude geholfen werden. Denn manche der derzeit 230 Kinder erreichen erst nach einem sechsstündigen Anmarsch die Schule. Ihnen soll das neue Gebäude auch als Unterkunft dienen.

Schon seit Sommer 2020 ist der Bauplatz für das aus vier Räumen bestehende Gebäude vorbereitet. Die für das Fundament notwendigen Steine wurden in mühseliger Arbeit aus der Umgebung zusammengetragen und aufgestapelt. Für die Planungen konnte man auch auf das Knowhow des Grafinger Architekten Niko Rinkes zurückgreifen. Er hatte vor mehr als 23 Jahren bereits das Shaligram Kinderhaus in Lubhu mitkonzipiert. Sein Hauptaugenmerk gilt vorrangig der Wärmeisolierung, die man ja lediglich mit Naturmaterialien wie Lehm, Gras oder Stroh realisieren kann. Außen- und Innenputz, Boden und Dachisolierungen und doppelte Glasflächen sollen das bewerkstelligen.

Yak-Karawanen bringen Baumaterialien ans Ziel

Verschlungen sind in der Tat auch die Wege zu dem Bergdorf Chharka, was ihm sicher zu einem Alleinstellungsmerkmal in der Vielzahl der bestehenden Projekte der Beilngrieser Hilfsorganisation verhilft. Das Holz für das Gebäude sollte ursprünglich aus Tibet angekauft werden. Die wegen der Corona-Pandemie geschlossene Grenze zu China hat dies vereitelt. So werden die Hölzer in niedrigeren Regionen des Dolpo besorgt und von Trägern in einem dreitägigen Marsch nach Chharka geschafft. Alle anderen Baustoffe wie etwa Ziegel, Zement, Glasscheiben und Polyethylen Platten bringen Lastwagen aus Kathmandu über das Kali Ghandaki Tal bis in den Mustang Distrikt. Von dort geht es mit Muli- oder Yak-Karawanen weiter zum Zielort. Haupthindernis ist dabei der über 5.500 Meter hohe Tuche-Pass, den es auf der ebenfalls mehrtägigen Tour zu bewältigen gilt. Eigentlich sollten diese Arbeiten ab Mai dieses Jahres erfolgen. Die derzeitige dramatische Covid-Pandemie im angrenzenden Indien hat aber auch Nepal fest im Griff. Der von der Regierung ausgerufene harte Lockdown verzögert dies, womit sich die eigentlich für August geplante Fertigstellung verschieben wird.

Unberücksichtigt davon gilt es die Finanzierung zu gewährleisten, wobei die Nepalhilfe Beilngries natürlich auch auf die Spendenbereitschaft ihrer Unterstützer hofft. Weitere Details finden Interessierte unter: www.nepalhilfe.org.