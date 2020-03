Serie Eine Tasse oder ein Haferl? Zum Monatsende gibt es wieder Wissenswertes rund um den Dialekt – heute zu Begriffen wie Schnallen, Haferl und sodala.

Von Ludwig Zehetner

Mail an die Redaktion Für Haferlschuhe gibt es keine andere Bezeichnung. Foto: Peter Kneffel/dpa

Regensburg.Seit über zehn Jahren gibt es die Dialekt-Serie in der Mittelbayerischen mit Sprachwissenschaftler Prof. Dr. Ludwig Zehetner, die einen Nerv getroffen hat.

Mit der Rawern

Mit „Rawern, Rawean“ (betont auf der 2. Silbe) liegt ein besonders geschätzter mundartlicher Ausdruck vor, auf den alle stolz sind, die ihn kennen. Nicht überall in Altbayern ist er verbreitet, geläufig jedoch in der Regensburger Gegend und von da aus nach Süden und Osten zu, aber auch in der nördlichen Oberpfalz und in Oberfranken, wo lautliche Spielarten wie „Rowean, Rouweabl, Rowl, Rowerna“ usw. zu hören sind. Eine bestimmte Form von Schubkarren wird so genannt. Die 1. Silbe ist sicher „Rad“ – wie in anderen Bezeichnungen für eine bestimmte Art von einräderigem Karren zum Lastentransport, z. B. „Ràdltragen (Ràl-drong), Ràdltruhen (Ràl-druchan)“.

In „-wean“, der tontragenden 2. Silbe, verbirgt sich „Bere(n)“ in der Bedeutung ‚Trage‘, abgeleitet vom altdt. Verb „beran“ (tragen; verwandt ist englisch „to bear“), von dem das Substantiv „Bahre“ hergeleitet ist, ebenso die Verben „aufbahren“ und „gebären“ (eigentlich: die Leibesfrucht austragen; „Tragbahre“ ist tautologisch; die beiden Wortteile bedeuten fast dasselbe). Andere Bezeichnungen sind „Scheibtruhe (-druchan)“ und „Schubkarren (Schukoan)“. In Bayern und Österreich heißt es hoch- und schriftsprachlich nicht „die Karre“, sondern „der Karren“ und damit auch „der Schubkarren“.

Ein Haferl Kaffee



Das Wort „Topf“ stammt aus dem Ostmitteldeutschen und ist im größten Teil Altbayerns mundartlich nicht geläufig; dafür steht „Hafen“ (die Mehrzahl lautet meist gleich). Außerhalb Bayerns kennt man „Hafen“ nur im Kompositum „Glückshafen“ für eine Bude auf dem Jahrmarkt, wo kleinere Gegenstände verlost werden; eigentlich ist damit das Gefäß gemeint, aus welchem man die Lose zieht.

Die süddeutsche Entsprechung von „Topf“ ist „Hafen“, bairisch „Hofa“ mit der Verkleinerungsform „Hàferl“, österreichisch „Häferl, Heferl“. Eine größere Tasse heißt „Haferl“; auf Getränkekarten liest man: „Haferl Kaffee, Cappuccino“; im Norden stünde dafür „Pott“. Wer neugierig die Deckel anhebt, um zu schauen, was gekocht wird, ist ein „Haferlgucker“. Feste Halbschuhe mit seitlicher Schnürung heißen „Hàferlschuhe“. Beim „Haferltarock“ spielt man Tarock mit Schafkopfkarten. Mit „Hàferl“ kann auch das Töpfchen für Kleinkinder gemeint sein. Dass ein und derselbe Gegenstand je nach Region „Hafen“ bzw. „Topf“ heißt, spiegelt sich wider in den Berufsbezeichnungen „Hafner“ bzw. „Töpfer“. Hafner firmieren heute meist als Ofensetzer. Ofenkacheln nannte man früher „Hafen“.

Schübel und Schaub



Fürs Kopfhaar wird bei uns ausschließlich die Mehrzahlform „die Haare, d’Hoor“ verwendet: „Sie hod d’Hoor roud gfàrbt“ (rot gefärbt). Ein Haarbüschel ist ein „Schüppel, Schübel, Schiewl, Schiewe“, so etwa in: „D’Hoor gengan eahm schiewlweis aus. Ihr ham’s an ganzn Schiewe ausgrissn.“ Das Wort kann auch gebraucht werden im Sinne von ‚Menge, große Anzahl, Schar‘, wenn es etwa von einer Familie heißt: „De mid eanam Schiewe Kinder.“ Ein anderes Wort für ‚Büschel, Garbe‘ ist „Schaub“, mundartlich „Schàb“.

Verlängert als „Schauberer, Schàwara“ verwendet es die Mutter, wenn sie den Halbwüchsigen auffordert: „Zeit wird’s, dàssd dein‘ Schàwara wieda owa-bringst.“ Als Verbotszeichen an Wiesen, die das Beweiden untersagen, dient auch heute noch gelegentlich ein Strohwisch, eingeklemmt in einen oben gespaltenen Pflock, was als „Pfandschaub“ bezeichnet wird, ausgesprochen „Pfan(d)schàb, Pfan(d)schà“. Ungepflegtes Haar ist ein „Zwirrhàffa“. Lange Haare sind „Zottern, Zodern“. Frühere Generationen haben die Mädchen abfällig „die Langzoderten“ genannt. Wer keine oder nur mehr sehr wenige Haare auf dem Kopf hat, ist „plattert“. Man bespöttelt einen Glatzköpfigen als „platterten Semmelgeist“ und bemerkt, er brauche weder Kamm noch Bürste; denn er könne sich mit dem Waschlappen „kàmpeln“ (kämmen).

Der Schnallentreiber



Das Wort „Schnalle“ hängt zusammen mit „schnellen, schnalzen“. Auszugehen ist von einem Mechanismus, der „auf einen Schnall“, mit einem Ruck klickend einrastet. Das trifft zu für die Klinke an Türen oder den Griff an Fenstern. „Schnalle(n)“ kommt ebenfalls vor in Gürtel- und Schuhschnalle. Die Jägersprache verwendet das Wort für das Geschlechtsteil weiblichen Wilds, wohl wegen einer formalen Ähnlichkeit mit einer gewissen Art von Schnalle im ursprünglichen Sinn. Als derbe Bezeichnung wurde es übertragen auf die Genitalien der Frau. Naheliegend, dass Frauen, für welche diese beruflich von besonderer Wichtigkeit sind, pars pro toto als „Schnallen“ bezeichnet werden, nämlich käufliche Dirnen, Prostituierte.

Im „Münchner Liederbuch“ (2008) findet man: „München, bist a oide Schnoin, / a echtes Hurenmadl. / Man siechts an deinem broadn Gang / und deine dürren Wadl“. Als weiterer Schritt erfolgte die Verallgemeinerung als derbe abfällige Bezeichnung für jegliche weibliche Person. Ein verwahrlostes, liederliches Weibsstück ist eine „Waldschnalle (Woidschnoin)“. Unter „Schnallentreiber“ versteht man einen Zuhälter, aber auch jeglichen Schürzenjäger und Frauenhelden. Schließlich wird der Ausdruck als unspezifisches Schimpfwort gebraucht, so etwa, wenn sich der Autofahrer am Steuer ärgert. „Nimmt mir der doch glatt d’Vorfahrt, der Schnoindreiwa, der elendige!“

Sodala und achala

Der Wortausgang „-ala“ ist vor allem im Nordbairischen verbreitet. So findet man etwa bei der Oberpfälzer Dichterin Margret Hölle: „Mei Böiwala houd d Augn zou, / git äiz an Fried, / nimmt aa koa Gigala / und aa koa Fuchsala. … Wäi a Vuchala, / wäi a Haffa gloane Bezala“ (zu: Bub, Huhn, Fuchs; Vogel, Lamm). Man kennt „Kas-Ballala, Bauchstechala“ und „Schwammala“ (Käsebällchen, bestimmte Art von Kartoffelnudeln, Pilze). Hier handelt es sich um Verkleinerungsformen, die sonst die Endung „-erl“ tragen. Bei Schmerzempfinden wird „ou wejala“ (o weh) ausgerufen. Die Entsprechung „achala“ kennt man auch in Nieder- und Oberbayern: „Von den Patienten hört man so manches Achala.“

Bei Abschluss einer Aktion oder zur Aufforderung sagt man nicht immer nur einfach „So!“, sondern verwendet auch die Verlängerungen zu „soda“ und „sodala“. Ersteres kann als Parallele zu „doda“ (hier, an dieser Stelle) interpretiert werden, „sodala“ als besonders markige Variante von „So!“: „Sodala, etz machma Brotzeit!“

