Unfälle Eine Tote und neun Verletzte bei Unfall auf A3 Eine 18 Jahre alte Frau ist bei einem Unfall auf der A3 bei Helmstadt im Landkreis Würzburg ums Leben gekommen.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Helmstadt.Wie die Polizei mitteilte, wurden neun weitere Menschen verletzt, drei von ihnen schwer. Insgesamt waren fünf Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt, der sich am Donnerstagabend aus bislang ungeklärter Ursache ereignete. Die junge Frau, die noch an der Unfallstelle starb, sei demnach aus einem der Fahrzeuge geschleudert worden. Die Autobahn war für die Dauer der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Nürnberg für mehrere Stunden komplett gesperrt.

