Malerei Eine Weltfrau in Viechtach Mareile Onodera lebte als Diplomaten-Gattin in vielen Ländern. Im Bayerischen Wald fand die Künstlerin ein neues Zuhause.

Von Michaela Schabel

Mail an die Redaktion Ob in Tokio, Wien oder Viechtach: Mareile Onoderas Ausstellungen waren immer ein Ereignis. Fotos: Mareile Onodera

Viechtach.„Liebe auf den ersten Blick“ war es, als Mareile Onodera von Wien nach Viechtach reiste, um sich hier eventuell anzusiedeln. Nach einem bewegten Leben kehrte die gebürtige Rheinländerin, die Mitte der 60er Jahre in München Bauingenieurswesen studierte und später als japanische Diplomatengattin durch die Welt reiste, im Jahr 2004 wieder nach Bayern zurück. Als eine Lachsfirma ihrem Lebenspartner Anatol Donkan damals ermöglichte, eine Fischhautgerberei im Bayerischen Wald zu realisieren, fiel ihr der Umzug nach Viechtach nicht schwer.

Mareile Onodera blickt auf ein außergewöhnliches Leben zurück. Auf der Skipiste verliebte sie sich in einen Japaner. Als er nach Japan zurückmusste, um Diplomat zu werden, reiste sie ihm in Zeiten des Kalten Krieges abenteuerlich mit der transibirischen Eisenbahn bis nach Chabarowsk hinterher und flog von dort nach Tokyo, um ihn gegen den Willen der sehr konservativen Familie mit Samuraistammbaum zu heiraten. Ernüchtert musste sie sich den japanischen Rollenverhalten anpassen, wie sie erzählt. Gleichzeitig baute sie sich ihr eigenes Leben auf, denn oft fühlte sie sich „fehl am Platz in dieser Welt der feine Leute.“

Schülerin von Ernst Fuchs

Schon in Tokyo setzte sie als Triumph-Managerin mit raffinierten Dessou-Shows Akzente. Beim ersten Diplomatenaufenthalt in Wien studierte sie 1970 bei Ernst Fuchs, Mitbegründer der Wiener Schule des Phantastischen Realismus, altmeisterliche Maltechnik. Als Studentin gewann sie den Design-Wettbewerb für ein neues Markenzeichen der österreichischen Volkshochschule, das heute noch benutzt wird. Bei einem späteren Aufenthalt in Wien absolvierte sie die Meisterklasse für Angewandte Kunst und kreierte ihren eigenen, sehr farbintensiven lebensfröhlichen Malstil, den sie durch Studien der thailändischen Wandmalereien intensivierte und als Präsidenten des Mural Survival Commetees elegant mit ihren Verpflichtungen als Diplomatengattin verband.

Zwischen gesellschaftlicher High Society, besten Kontakten in Japan, Wien, Thailand, Syrien und Russland und außerordentlichem künstlerischen Engagement wurde Mareile Onodera zu einer gewandten Weltfrau – ganz im wienerischen Sprachgebrauch, der nicht nur die Schönheit umfasst, sondern auch beste Umgangsformen, Esprit, Klugheit und Weltläufigkeit. Wegen ihrer Sprachkenntnisse in Deutsch, Englisch, Japanisch und Russisch wurde sie zur begehrten Dolmetscherin, erzählt Onodera. Sie konnte politische Entwicklungen oft besser beurteilen als die offizielle Diplomatie, sagt sie selbstbewusst. Im Gegensatz zu ihrem Mann, der immer die Meinung der japanischen Regierung vertreten musste, fand sie durchaus klare Worte. Sie ließ sich nicht davon abhalten durch ihre Kunst zu provozieren, was durch den großen Erfolg ihrer Ausstellungen letztendlich akzeptiert wurde.

Immer wieder begegnete Mareile Onodera Männern, die sie als starke Frau brauchten. Umgekehrt hatte sie stets starke Männer an ihrer Seite, die ihr weiterhalfen. Da ihr Mann jede freie Minute beim Bergsteigen und Skifahren die Freiheit suchte, die ihm der Beruf versagte, suchte Mareile Onodera ihren Freiraum in der Kunst.

Ein schwerer Schicksalsschlag

Mit der Gründung der Wiener Malschule in Tokio 1983 begann sie eine eigenständige, in Diplomatenkreisen ganz ungewöhnliche Karriere. Ihr Landhaus bei Tokio verwandelte sie in das „Inubo Seminar Haus“. In den 90er-Jahren gründete sie das Siberian Art Programm und das Amur Ethnic Art Museum in Wladiwostok, das erste Privatmuseum der Tungusisch-Mandschurischen Urbevölkerung in Russland. Dann erlitt Meareile Onodera einen schweren Schicksalsschlag, als ihr Ehemann bei einem Lawinenunglück ums Leben kam.

Mareiles Onoderas Kunst Einflüsse: Durch unzählige Farblasuren bekommen die Bilder Mareile Onoderas ihre geheimnisvolle Vielfarbigkeit, die zwischen Realität und Fantasie oszilliert. Sie malt, was sie bewegt, beeinflusst von den Kunststilen ihres Umfeldes, wo sie gerade lebt. In Wien wurde sie von Wiener Realismus, insbesondere von Ernst Fuchs geprägt. Sie studierte angewandte Kunst und machte bei Wolfgang Hutter die Meisterklasse mit dem Magister-Abschluss. In Tokio entdeckte Onodera die Liebe zum „Irezumis“, den japanischen Tattoos.

Autobiografie: Im Lauf ihres Lebens wurde Mareile Onoderas Malstil immer stärker von der Kunst indigener Völker beeinflusst, die sie vor Ort studierte: in Thailand die traditionellen, buddhistischen Wandmalereien mit ihrer üppigen Ornamentik, im sibirischen Hinterland von Wladiwostok die verschlungenen Muster und schamanischen Lebensbäume der Nanais am Amur. Mareile Onoderas Autobiografie „Weltfrau“ erschien 2018 im Verlag Lichtland, Freyung 3 und wird zur Zeit ins Japanische übersetzt.

Durch ihren neuen Lebensgefährten Anatol Dunkan fand Mareile Onodera, wie immer ganz unerwartet, 2004 in Viechtach eine neue Heimat. Für Mareile Onodera war „Viechtach ein toller Ort mit guter Energie“, wo sie bleiben wollte. In kürzester Zeit war sie durch ihre offene Art im ganzen Stadt bekannt. Ihre Ausstellungen mit vielen Gästen aus Japan waren immer ein Ereignis. Jeder kannte sie, mochte sie und half ihr, wenn sie etwas brauchte. Vor zwei Jahren kehrte Mareile Onodera wegen der wesentlich besseren Altersversorgung als Diplomatengattin nach Japan zurück. Ihre Autobiografie „Weltfrau“ ließ sie im Verlag Lichtland im Freyung veröffentlichen. Verleger und Lektor Heinz Lang war am meisten beeindruckt von der „Macht der Liebe“, mit der Mareile Onodera ihr Leben meisterte. „Sie ist immer noch unglaublich jung.“

