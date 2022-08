Landkreis Würzburg Einfamilienhaus angezündet: Verdächtiger nach Flucht gefasst

Ein 42-Jähriger soll ein Einfamilienhaus im Landkreis Würzburg angezündet haben. Nach der Tat flüchtete der Verdächtige zunächst, wurde aber schließlich gefasst, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Beamten hatten mit einem Hubschrauber in Zell am Main nach ihm gesucht. Gegen 10.00 Uhr am Donnerstagmorgen, etwa zwei Stunden nach dem Brand, konnte er festgenommen werden.

dpa