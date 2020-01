Brände Einfamilienhaus brennt: hoher Schaden Ein Schaden im sechsstelligen Bereich ist beim Brand eines Einfamilienhauses in Unterfranken entstanden.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr im Einsatz. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Haßfurt.Die zwei Bewohner konnten sich an Mittwochmorgen glücklicherweise unverletzt aus dem Haus retten, wie die Polizei mitteilte. Der Dachstuhl des Hauses in Haßfurt (Landkreis Haßberge) fing am frühen Morgen Feuer und brannte komplett aus. Auch eine angebaute Garage ging in Flammen auf. An dem Haus wurden Renovierungsarbeiten durchgeführt - ob diese den Brand verursachten, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.