Essen Einige Pilze stark mit Cäsium belastet Oberpfalzweit haben unsere Leser schon Schwammerl gefunden. Nach wie vor sind radioaktive Stoffe nachweisbar.

Merken

Mail an die Redaktion Maronenröhrlinge sind nach wie vor mit Cäsium belastet in der Oberpfalz und im Bayerwald. Foto: Armin Weigel/Archivbild

Regensburg.In der gesamten Oberpfalz und im Kreis Kelheim haben die MZ-Leser schon Pilze gesammelt – und die Fotos ihrer Ausbeute an uns gesendet. Zum Teil haben sie ganze Körbe gefüllt. „In der Oberpfalz kommen die Pilze allmählich“, sagt Christoph Wamser von der Bayerischen Mykologischen Gesellschaft.

Champignons und Maronenröhrlinge betroffen

Allerdings müsse es noch mehr regnen, damit es ein gutes Schwammerljahr wird. Weil es lange trocken und heiß war, hat sich das unterirdische Pilzgeflecht zurückgebildet. „Wir sammeln ja nicht den eigentlichen Pilz“, sagt Wamser, „sondern die Fruchtkörper“. Nur wenn es mehr regnet, sprießt das Pilzgeflecht wieder.

In diesem Quiz können Sie testen, wie gut Sie sich mit Pilzen auskennen:

Freilich sind die beliebten Schwammerl vor allem in der Oberpfalz und im Bayerischen Wald nach wie vor radioaktiv belastet: mit Cäsium. Besonders Champignons, Maronenröhrlinge und Semmelstoppelpilze sind laut Christoph Wamser betroffen.

„Die belasteten Pilze kann man essen, aber nicht jeden Tag. Ein paar hundert Gramm im Jahr sind kein Problem.“ Christoph Wamser



Der Fachmann aus Würzburg sagt: „Die belasteten Pilze kann man essen, aber nicht jeden Tag. Schwammerl sind ja Beilage oder Gemüse, keine Hauptspeise. Ein paar hundert Gramm im Jahr sind kein Problem.“

Auch Wildschweinfleisch ist nach wie vor radioaktiv belastet, weil die Tiere den unterirdischen Hirschtrüffel, einen für den Menschen ungenießbaren Pilz, ausgraben und fressen. Doch es wird getestet und bei hohen Cäsiumwerten nicht an Verbraucher weitergegeben.

Suche auf schattigen Wiesen

Momentan haben Pilzsammler die besten Chancen, wenn sie auf schattigen Wiesen danach suchen, sagt Helmut Knoll, Pilzsachverständiger der Deutschen Gesellschaft für Mykologie (DGfM), aus Regenstauf. „Boviste und Champignons könnten da schon wachsen.“ Selbst hat er vergangene Woche im Bayerischen Wald schon die ersten Rotfußröhrlinge gefunden. Diese Art wird seiner Prognose nach sehr bald auch an anderen Orten in der Region sprießen – ebenso wie Ziegenlippe, Marone und Gallenröhrling.

In diesem Quiz können Sie testen, wie gut Sie sich mit Pilzen auskennen:

Je nach Standort ist es möglich, erste gelb leuchtende und leckere Pfifferlinge zu finden. „Die Leute warten natürlich auf die Steinpilze“, sagt Knoll schmunzelnd. „Erste können schon wachsen. Ich vermute aber, dass es erst Anfang September so richtig mit den Fichtensteinpilzen losgehen wird.“

Das erste bayerische Pilzschutzgebiet

Die „Pilzfreunde Mainfranken“ haben übrigens das erste Pilzschutzgebiet in Bayern eröffnet: Auf einem einen Hektar großen Waldstück bei Würzburg dürfen Schwammerl nun ganz ungestört wachsen.

In Bayern gibt es laut Rudi Markones von den „Pilzfreunden Mainfranken“ 10 000 bis 12 000 verschiedene Pilzarten. Er hofft, dass davon schon bald viele in seinem Schutzgebiet wachsen. Ab Herbst will er dort Führungen anbieten.

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.

Nachrichten direkt aufs Smartphone gibt es hier.