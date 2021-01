Anzeige

Fussball Einkaufstour wirkt: Würzburg gewinnt in Osnabrück Der Tabellenletzte Würzburger Kickers hat sich in der 2.

Mail an die Redaktion Rolf Feltscher aus Würzburg und Osnabrücks Etienne Amenyido (l-r.) im Kampf um den Ball. Foto: Friso Gentsch/dpa

Osnabrück.Fußball-Bundesliga noch lange nicht aufgegeben. Nach der Verpflichtung von fünf neuen Spielern gewann der Aufsteiger am Samstag mit 3:2 (0:1) beim Überraschungsteam VfL Osnabrück und feierte am 15. Spieltag den ersten Auswärtssieg der Saison.

Nach dem 0:1-Rückstand durch Sebastian Kerk (41.) traf Neuzugang Marvin Pieringer in der 67. und 76. Minute für die Kickers und hat damit nach seinen beiden ersten Spielen bereits drei Tore für den neuen Verein erzielt. Den dritten Treffer legte David Kopacz in der 80. Minute nach. Die Osnabrücker kamen durch Luc Ihorst (85.) nur noch auf 2:3 heran. Neben Pieringer und Venezuelas Nationalspieler Rolf Feltscher stand bei den Würzburgern auch der erfahrene Verteidiger Christian Strohdiek nur zwei Tage nach seiner Verpflichtung vom SC Paderborn zum ersten Mal in der Startelf.

In der ersten Halbzeit waren die Würzburger noch zu harmlos. Nach dem Wechsel profitierten sie davon, dass Osnabrück zu passiv wurde. Am Ende war der Sieg verdient. Vor dem Kellerduell gegen Braunschweig beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz nur noch vier Punkte.